Doctorul Răzvan Bandac dezminte că ar fi demisionat din Consiliul Local Suceava

Doctorul Răzvan Bandac a infirmat, vineri după-amiază, o informație care circulă în mediul online, că ar fi demisionat din Consiliul Local Suceava. Medicul, consilier local PSD, ne-a declarat că nu a demisionat și nu înțelege de unde a pornit zvonul referitor la faptul că ar fi părăsit deliberativul local.

Speculațiile pe această temă au apărut după ședința de joi, pe parcursul căreia dr. Bandac a părut de mai multe ori vizibil deranjat de atmosfera tensionată în care s-au desfășurat lucrările, și au fost alimentate de o altă demisie, care a avut loc cu doar câteva zile înainte, a doctorului Dorin Achiței, tot consilier PSD.