Sănătate

Doctorul Laurențiu Rendiuc a trecut la cele veșnice

Doctorul Laurențiu Rendiuc a trecut la cele veșnice
Doctorul Laurențiu Rendiuc a trecut la cele veșnice

Doctorul Alexandru Rendiuc, care a profesat la Serviciul Județean de Ambulanță Suceava până în 2020, când s-a pensionat, a trecut la cele veșnice. Foștii colegi de la SAJ au anunțat, sâmbătă, decesul acestuia, „medic implicat și de înalt profesionalism, care și-a dedicat întreaga carieră medicinei de urgență și nobilei misiuni de a salva vieți”.

„Prin întreaga sa activitate, a lăsat în urmă respect, recunoștință și o amintire de neșters în rândul colegilor și al celor pe care i-a ajutat de-a lungul anilor. În aceste momente de profundă durere, suntem alături de familia îndoliată și le transmitem sincere condoleanțe, compasiune și putere pentru a trece peste această grea pierdere. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, au transmis cei care au lucrat alături de dr. Rendiuc.

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