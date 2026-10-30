Medicul Răzvan Bandac a revenit asupra declarației anterioare, conform căreia nu ar fi demisionat din Consiliul Local Suceava, și a recunoscut că, de fapt, a făcut acest lucru joi, 29 octombrie a.c, după ședința deliberativului. Dr. Bandac a explicat dezmințirea din prima parte a zilei prin aceea că a dorit ca luni să facă publică demisia. Medicul, consilier local PSD, și-a motivat decizia prin faptul că este foarte obosit din cauza multiplelor activități în care este implicat, atât la spital, cât și la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. „Voiam să iau decizia asta mai demult deoarece sunt extrem de solicitat și obosit. Pot să fac Suceava bine și din postura mea de medic și vreau să mai și trăiesc, ca să văd asta. Sunt foarte, foarte obosit”, a afirmat dr. Răzvan Bandac, de profesie chirurg ortoped. Întrebat cum a primit primarul Vasile Rîmbu vestea demisiei sale din CL, medicul a răspuns: „m-a înțeles; mă cunoaște, am lucrat atâția ani împreună”. Răzvan Bandac nu a renunțat și la calitatea de membru PSD, partid din cadrul căruia face parte din anul 2000.

Doctorul Bandac s-a răzgândit, a recunoscut că a demisionat din Consiliul Local Doctorul Bandac s-a răzgândit, a recunoscut că a demisionat din Consiliul Local