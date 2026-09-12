Doctori suceveni au schimbat halatele pe echipamentul de alergare, la Maratonul Dragomirnei

Maratonul Dragomirnei, desfășurat sâmbătă, a oferit comunității medicale sucevene ocazia de a se implica și în acest mod în promovarea sănătății. Reprezentanții Colegiului Medicilor Suceava au îmbrăcat echipamentul sportiv pentru a alerga alături de ceilalți suceveni. Prezența medicilor la linia de start a avut un dublu scop: promovarea mișcării în aer liber și susținerea unei campanii de informare asupra importanței vaccinării. Ei au purtat tricourile campaniei „Întreabă-ți medicul despre vaccinare”, transformând competiția într-un manifest pentru prevenție și imunizare.

Printre cei care au parcurs kilometrii cursei s-au numărat dr. Ioana și dr. Paul Boarescu, dr. Ana Burcă, dr. Popovici, dr. Marian Crăciun, dr. Ovidiu Rusu, dr. Alexandra Ilisei, dr. Alexandra și Alexandru Iovoaia, dr. Gelu Duprii, dr. Liviu Gavrilovici. „Suntem aici pentru sănătate, mișcare și prevenție. Pentru noi, această participare înseamnă mai mult decât o cursă. Este despre a fi noi înșine exemplul pe care îl promovăm zi de zi: un stil de viață activ, prevenție și grijă pentru sănătate”, au transmis oficialii Colegiului Medicilor Suceava.

Evenimentul a demonstrat că relația dintre medic și pacient se poate consolida și dincolo de zidurile spitalului. Alergând împreună, doctorii și sucevenii au arătat că fac parte din aceeași comunitate, uniți de dorința de a construi o societate mai sănătoasă. Dincolo de efortul fizic și de zâmbetele de la linia de sosire, mesajul transmis de doctorii suceveni este că sănătatea se construiește în fiecare zi, iar mișcarea și prevenția prin vaccinare sunt cei mai siguri pași către o viață echilibrată.