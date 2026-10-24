Doar tupeu și prostie?

Nu pot să mă desprind de cele petrecute la Campionatul Mondial de Gimnastică, aflat încă în plină desfășurare la Rotterdam, dar de unde România a fost gonită ca ultima găină, poziție pe care au adus-o derbedeul aflat la cârma Federației Române de Gimnastică, un fost gimnast pe nume Ioan Suciu, și, evident, că și cei din gașca pe care neisprăvitul a promovat-o la conducerea loturilor naționale. Mai trebuie să arăt și că derbedeul ăsta, cândva gimnast cu performanțe notabile, medaliat la Europene chiar cu aur în câteva rânduri, a ajuns și el o panaramă de antrenor la echipele naționale, având în mod evident o contribuție la dezastrul actual, din moment ce a antrenat la loturi până anul trecut, când s-a proțăpit în moțul Federației. Reamintesc rezultatele de anul acesta: la feminin, România a ocupat locul 19! La masculin, nici nu s-a adunat o echipă, ci a mers un singur gimnast, clasat pe locul 80! La fete, cel mai sus a urcat o amărâtă, până pe 52! Rușine mai mare nu cred că există în sport pentru o țară care, cu 2-3 decenii în urmă, câștiga 2 titluri olimpice pe echipe, 6 titluri mondiale și 7 europene… iar acum a ajuns pe locul 19! Atunci, antrenori erau Mariana Bitang și Octavian Belu, pe care niște cretini au avut grijă să-i gonească, după ce fuseseră declarați „cel mai de succes cuplu de antrenori din întreaga istorie a sportului” (nu a gimnasticii, ci a tuturor sporturilor!) și introduși ca atare în Guinness Book of World Records. N-ar merita și neisprăvitul ăsta de Suciu un loc acolo, eventual la categoria „cel mai mare distrugător al unui sport”? Și pentru că prostie fără tupeu nu există, tot ăsta a declarat la sosire că Federația (adică el și cu ăilalți neisprăviți care ne-au adus în halul ăsta!) trebuie să susțină echipa asta unde este „o atmosferă de încredere, dialog și bună înțelegere”!!! Marș afară, nesimțitule tupeist!