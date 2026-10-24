Fotbal pe pâine

Doar tupeu și prostie?

Doar tupeu și prostie?
Doar tupeu și prostie?

Nu pot să mă desprind de cele petrecute la Campionatul Mondial de Gimnastică, aflat încă în plină desfășurare la Rotterdam, dar de unde România a fost gonită ca ultima găină, poziție pe care au adus-o derbedeul aflat la cârma Federației Române de Gimnastică, un fost gimnast pe nume Ioan Suciu, și, evident, că și cei din gașca pe care neisprăvitul a promovat-o la conducerea loturilor naționale. Mai trebuie să arăt și că derbedeul ăsta, cândva gimnast cu performanțe notabile, medaliat la Europene chiar cu aur în câteva rânduri, a ajuns și el o panaramă de antrenor la echipele naționale, având în mod evident o contribuție la dezastrul actual, din moment ce a antrenat la loturi până anul trecut, când s-a proțăpit în moțul Federației. Reamintesc rezultatele de anul acesta: la feminin, România a ocupat locul 19! La masculin, nici nu s-a adunat o echipă, ci a mers un singur gimnast, clasat pe locul 80! La fete, cel mai sus a urcat o amărâtă, până pe 52! Rușine mai mare nu cred că există în sport pentru o țară care, cu 2-3 decenii în urmă, câștiga 2 titluri olimpice pe echipe, 6 titluri mondiale și 7 europene… iar acum a ajuns pe locul 19! Atunci, antrenori erau Mariana Bitang și Octavian Belu, pe care niște cretini au avut grijă să-i gonească, după ce fuseseră declarați „cel mai de succes cuplu de antrenori din întreaga istorie a sportului” (nu a gimnasticii, ci a tuturor sporturilor!) și introduși ca atare în Guinness Book of World Records. N-ar merita și neisprăvitul ăsta de Suciu un loc acolo, eventual la categoria „cel mai mare distrugător al unui sport”? Și pentru că prostie fără tupeu nu există, tot ăsta a declarat la sosire că Federația (adică el și cu ăilalți neisprăviți care ne-au adus în halul ăsta!) trebuie să susțină echipa asta unde este „o atmosferă de încredere, dialog și bună înțelegere”!!! Marș afară, nesimțitule tupeist!

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