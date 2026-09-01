DNSC și Expertware finalizează SIEMBIOT, proiect european de 3,36 milioane de euro pentru dezvoltarea unei platforme integrate de securitate cibernetică

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Expertware, coordonatorul proiectului, anunță finalizarea perioadei de implementare a SIEMBIOT, proiect european de cercetare și inovare prin care a fost dezvoltată o platformă integrată de securitate cibernetică ce reunește capabilități de monitorizare și analiză a evenimentelor de securitate, detecție, Cyber Threat Intelligence, management al vulnerabilităților și răspuns la incidente cibernetice.

Dezvoltat în cadrul Digital Europe Programme, SIEMBIOT are un buget total de 3.358.195 de euro, din care 2.384.093,75 de euro reprezintă contribuția Uniunii Europene, iar aproximativ 974.000 de euro reprezintă cofinanțarea asigurată de consorțiul proiectului.

Investiția a susținut activități de dezvoltare, integrare a componentelor tehnologice, testare și validare a soluției, precum și dezvoltare a instrumentelor și resurselor de instruire asociate platformei.

Finalizarea perioadei de implementare a fost marcată pe 27 august, la Clubul Diplomatic din București, prin SIEMBIOT Final Conference, eveniment la care au participat peste 200 de reprezentanți ai autorităților publice, companiilor, industriei de securitate cibernetică, organizațiilor din sectoare esențiale, mediului academic și de cercetare.

Un moment important al conferinței a fost participarea lui Luca Tagliaretti, Director Executiv al European Cybersecurity Competence Centre (ECCC), coordonatorul grantului, care a prezentat perspectiva europeană asupra investițiilor în securitate cibernetică, inovării și dezvoltării unor capabilități sustenabile la nivelul Uniunii Europene, precum și oportunitățile oferite de viitoarele apeluri europene în domeniu.

SIEMBIOT Final Conference – finalizarea perioadei de implementare a SIEMBIOT, proiect european de cercetare și inovare

O abordare integrată a riscului cibernetic

SIEMBIOT răspunde unei provocări tot mai relevante pentru organizațiile publice și private: fragmentarea informațiilor și a capabilităților de securitate între sisteme, instrumente și procese diferite. Această fragmentare poate îngreuna identificarea riscurilor, corelarea evenimentelor, prioritizarea vulnerabilităților și luarea rapidă a deciziilor.

Platforma SIEMBIOT reunește, într-un cadru modular, cinci categorii de capabilități complementare: monitorizare și detecție a evenimentelor de securitate (Security Monitoring & Detection), cu funcționalități specifice zonei SIEM, pentru colectarea, corelarea și analiza evenimentelor relevante de securitate; informații despre amenințările cibernetice (Cyber Threat Intelligence – CTI), pentru integrarea și valorificarea informațiilor privind amenințările la nivel european și global; managementul vulnerabilităților (Vulnerability Management), pentru identificarea, analiza și gestionarea vulnerabilităților; evaluarea maturității în securitate cibernetică (Cybersecurity Maturity Assessment), pentru evaluarea nivelului de maturitate al organizației și identificarea direcțiilor de îmbunătățire; și cercetare și instruire (Research & Training), pentru analiză, cercetare, testare și dezvoltarea competențelor.

Arhitectura platformei permite integrarea acestor capabilități și valorificarea informațiilor provenite din surse diferite (on-prem și cloud) într-un cadru comun de analiză. Pentru activitățile de cercetare și instruire, datele pot fi anonimizate și agregate.

Astfel, în loc ca o alertă de securitate, o vulnerabilitate identificată și o informație despre o amenințare activă să fie analizate separat, SIEMBIOT urmărește corelarea acestor date pentru a oferi organizațiilor o imagine mai coerentă asupra riscului și pentru a sprijini prioritizarea acțiunilor de securitate.

SIEMBIOT Final Conference – finalizarea perioadei de implementare a SIEMBIOT, proiect european de cercetare și inovare

Conferința a adus împreună perspectiva reglementării și realitatea operațională din industrie

În cadrul conferinței, Tiberiu Baraboi, CEO Expertware și coordonatorul proiectului SIEMBIOT, a susținut o demonstrație live a platformei, prezentând modul în care capabilitățile dezvoltate pot fi utilizate pentru monitorizarea și analiza evenimentelor de securitate, gestionarea vulnerabilităților și evaluarea maturității cibernetice în contextul NIS2.

Programul a continuat cu două paneluri de discuție dedicate provocărilor actuale din securitatea cibernetică. Dezbaterile, moderate de Valeria Popescu, Coordonator superior securitate cibernetică în cadrul DNSC, au adus împreună perspectiva instituțională și de reglementare cu experiența concretă a organizațiilor care gestionează zi de zi riscuri și incidente cibernetice.

Primul panel, „From Cyber Intelligence to Cyber Policy”, a abordat relația dintre informațiile despre amenințări, reglementare, cercetare și dezvoltarea competențelor, precum și rolul cooperării dintre sectorul public și cel privat în consolidarea rezilienței cibernetice. La discuție au participat Andi Mihai, Consilierul Directorului DNSC; Raluca Anton, Senior Manager, Deloitte; Alexandru Georgescu, Cercetător Științific II, ICI București; Ioana Manea, CEO Cyber Arena; Alexandru Șerbănescu, Șef Compartiment Securitate Cibernetică, ELI-NP; și Viorel Manole, Președinte PATROMIL.

Discuțiile au evidențiat faptul că reziliența cibernetică trebuie privită și din perspectiva continuității activității organizațiilor, nu exclusiv prin prisma conformității. Au fost abordate, între altele, importanța testării periodice a mecanismelor de backup, a planurilor de răspuns la incidente și a procedurilor de recuperare, precum și nevoia dezvoltării competențelor și a unui dialog constant între instituții, cercetare, mediul academic și industrie.

Cel de-al doilea panel, „Cyber Resilience in the Real World”, a adus conversația în zona operațională, de la cerințe și managementul riscului la modul în care securitatea funcționează efectiv în organizații. Au participat Tudor Cristea, Regional Sales Manager, CrowdStrike; Corina Vasile, Director Executiv, ANIS; Gerald Dincă, CISO, SANADOR; Florin Pană, Security Regulation Manager, Vodafone; Tiberiu Baraboi, CEO Expertware; și Alexandru Vîlcu, Hybrid IT Manager, HPE.

Una dintre concluziile discuției a fost că mai multe date și mai multe alerte nu înseamnă automat mai multă securitate. În condițiile în care atacatorii acționează rapid, organizațiile trebuie să poată identifica informația relevantă, să coreleze date provenite din surse diferite și să transforme informația disponibilă în decizii și acțiuni într-un interval cât mai scurt.

Dezbaterile au evidențiat și faptul că tehnologia nu creează singură reziliență. Instrumentele de securitate trebuie configurate, monitorizate și integrate în procese operaționale, iar pentru organizațiile care nu dispun de echipe extinse de cybersecurity, automatizarea și accesul la capabilități externe pot contribui la reducerea timpului dintre identificarea unei amenințări și răspunsul efectiv.

SIEMBIOT Final Conference – finalizarea perioadei de implementare a SIEMBIOT, proiect european de cercetare și inovare

Dincolo de conformitate: consolidarea rezilienței

Finalizarea SIEMBIOT are loc într-un context în care infrastructurile IT devin tot mai complexe, peisajul amenințărilor evoluează rapid, iar responsabilitățile organizațiilor în materie de securitate cibernetică sunt în creștere. În acest context, conformitatea este necesară, dar nu suficientă: reziliența presupune capacitatea de a identifica riscurile, de a detecta amenințările și de a răspunde eficient atunci când apare un incident.

DNSC a contribuit la implementarea SIEMBIOT prin expertiza și perspectiva instituțională, precum și prin activități de informare, formare și dezvoltare a capacității de securitate cibernetică. Directoratul Național de Securitate Cibernetică este autoritatea publică competentă la nivel național pentru spațiul cibernetic național civil și are printre responsabilități gestionarea riscurilor și incidentelor cibernetice.

„În cybersecurity, diferența o face timpul dintre momentul în care apare o amenințare și momentul în care organizația înțelege ce se întâmplă și poate reacționa. Prin SIEMBIOT am încercat să reducem această distanță. Nu putem construi o lume în care atacurile cibernetice nu se mai întâmplă, dar putem construi organizații care le detectează mai repede și răspund înainte ca un incident să escaladeze, și nu le permit atacatorilor să ajungă la criptarea sau exfiltrarea datelor.

Proiectul european se încheie, dar pentru noi începe acum etapa în care vrem să ducem SIEMBIOT mai aproape de organizații publice și private și de nevoile lor reale de securitate, să transformăm ceea ce am construit în reziliență și protecție pentru sute de organizații”, a concluzionat Tiberiu Baraboi, CEO Expertware și coordonatorul proiectului SIEMBIOT.

DNSC și Expertware finalizează SIEMBIOT, proiect european de 3,36 milioane de euro pentru dezvoltarea unei platforme integrate de securitate cibernetică

Expertware are peste 20 de ani de experiență în IT și securitate cibernetică, cu un portofoliu internațional și experiență în proiecte și contexte complexe, inclusiv infrastructuri critice și organizații bancare cu cerințe ridicate de securitate și reziliență. Experiența directă acumulată în colaborarea cu organizații din piețe mature de securitate cibernetică din Europa de Vest a contribuit și la definirea direcției tehnologice a SIEMBIOT, pornind de la probleme și nevoi întâlnite în mediul operațional real. Investiția proprie asumată în cadrul proiectului reflectă, dincolo de obligația de cofinanțare, încrederea Expertware în relevanța tehnologiei dezvoltate și în impactul pe care îl poate avea în ecosistemul european de cybersecurity.

Pentru DNSC, SIEMBIOT se înscrie în eforturile mai largi de consolidare a capacității naționale de securitate cibernetică și de participare a României la inițiativele și programele europene din domeniu. Colaborarea cu industria, mediul de cercetare și alți parteneri europeni contribuie atât la dezvoltarea de noi capabilități și competențe, cât și la conectarea ecosistemului românesc de cybersecurity la proiectele și oportunitățile europene de cercetare, inovare și dezvoltare tehnologică. În perioada următoare, DNSC urmărește continuarea acestor eforturi prin dezvoltarea de noi parteneriate și participarea, alături de companii și organizații din ecosistem, la viitoarele oportunități de finanțare europeană în domeniul securității cibernetice.

SIEMBIOT își încheie perioada de implementare ca proiect european, dar tehnologia, competențele și parteneriatele construite în cei trei ani de proiect merg mai departe.