COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 24.11.2026

CARPAT FAUR SRL implementează proiectul

„Diversificarea capacității de producție a societății CARPAT FAUR SRL în

comuna Stroiești, județul Suceava”

CARPAT FAUR SRL, în calitate de Beneficiar, anunță începerea implementării proiectului „Diversificarea capacității de producție a societății CARPAT FAUR SRL în comuna Stroiești, județul Suceava”, cod MySMIS 351773, finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, Prioritatea P1 – O regiune mai competitivă, mai inovativă, Obiectivul specific RSO1.3 – Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive.

Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă și diversificarea capacității de producție a societății CARPAT FAUR SRL, prin realizarea unei infrastructuri moderne pentru prelucrarea și valorificarea deșeurilor provenite din construcții, contribuind la tranziția către economia circulară, utilizarea eficientă a resurselor și creșterea competitivității întreprinderii.

Prin proiect se urmăresc, pe scurt: construirea unei hale industriale și amenajarea unei platforme betonate; achiziția de echipamente și instalații tehnologice pentru prelucrarea deșeurilor din construcții și obținerea de agregate reciclate și semifabricate din beton; dotarea cu utilaje electrice pentru manipularea materialelor, echipamente IT și sisteme de supraveghere; instalarea unui sistem fotovoltaic cu stocare a energiei și a unei pompe de căldură, pentru creșterea eficienței energetice.

Investiția va contribui la reducerea consumului de materii prime naturale, valorificarea deșeurilor prin transformarea acestora în materiale reutilizabile în construcții, modernizarea proceselor tehnologice și crearea a două noi locuri de muncă.

Valoarea totală a proiectului este de 10.406.782,02 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 8.697.366,15 lei.

Finanțarea nerambursabilă acordată este în sumă maximă de 4.973.199,94 lei, reprezentând 57,18% din valoarea totală eligibilă aprobată, din care 4.227.219,95 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din FEDR, iar 745.979,99 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din bugetul național.

Perioada de implementare a proiectului este 01.07.2026 – 31.10.2028.

Locul de implementare: sat Zaharești, comuna Stroiești, județul Suceava.

Date de contact beneficiar: CARPAT FAUR SRL, str. Ileana Bardă nr. 1A, municipiul Suceava, județul Suceava; telefon: 0757 235 296; e-mail: carpatfaur@gmail.com.

Proiect cofinanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

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