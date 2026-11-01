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Distras de telefon, s-a răsturnat cu tractorul în șanț

Accident pe centura Rădăuților, cu un tractor răsturnat
Accident pe centura Rădăuților, cu un tractor răsturnat

Un tânăr în vârstă de 33 de ani, care conducea un tractor agricol pe șoseaua de centură Rădăuți, a ajuns la spital, sâmbătă, după ce a scăpat vehiculul de sub control și s-a răsturnat în afara drumului.

Accidentul s-a produs în jurul orei 14.30.

Conform anchetei polițiștilor, în jurul orei 14.30, bărbatul în vârstă de 33 de ani, din Milișăuți, sat Gară, în timp ce conducea tractorul agricol având direcția de deplasare dinspre Dornești, către Calea Bucovinei din Rădăuți, din cauza altor activități de natură a-i distrage atenția (telefon mobil), a părăsit partea carosabilă prin partea dreapta, vehiculul răsturnându-se în șanț.

Pompierii militari deplasați de urgență la fața loculului în urma unui apel la 112 l-au găsit pe bărbatul care a condus vehiculul neîncarcerat, conștient și cooperant.

Tânărul a fost preluat de o ambulanță SMURD și a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a fost diagnosticat preliminar cu ”contuzie claviculă stânga”, stare stabilă.

Tânărul a putut fi testat de polițiști cu aparatul etilotest și nu era băut.

Accident pe centura Rădăuților, cu un tractor răsturnat
Accident pe centura Rădăuților, cu un tractor răsturnat

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