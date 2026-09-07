Festivitatea de deschidere a anului școlar 2026-2027, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, s-a remarcat prin două momente în care a fost celebrată și premiată excelența: Gala acordării premiilor „Ernst Rudolf Neubauer”, aflată la a VIII-a ediție, și Gala acordării premiilor „Heinrich Klauser”, aflată la prima ediție.

După cuvântul de bun venit, rostit de directorul colegiului, prof. Adrian Puiu, intonarea imnului de stat și a imnului academic „Gaudeamus Igitur”, un scurt moment spiritual, susținut de preoții Ciprian Juravle și Anton Tancău, au urmat mesajul părinților, din partea Oanei Galan, și mesajul Ministerului Afacerilor Interne, prin agent principal Laurențiu Bondari.

Festivitatea a continuat cu acordarea unei plachete onorifice de către directorul adjunct, prof. Luminița Lăzărescu, profesoarei Miriam Leon-Postolache, care în ultimii 9 ani a exercitat funcția de consilier educativ, care a predat ștafeta acestei importante responsabilități profesoarei Silvia Bulgariu, apoi cu prezentarea, de către directorul colegiului, prof. Adrian Puiu, a unui bilanț al rezultatelor școlare din anul școlar 2025-2026, punând accentul pe rezultatele excepționale de la Examenul de Bacalaureat și bune și foarte bune de la Examenul de Evaluare Națională.

Distincții pentru cei mai buni elevi ai Colegiului „Eudoxiu Hurmuzachi”, în prima zi de școală

Premii pentru elevii remarcabili

Partea a doua a festivității a fost dedicată Galei excelenței, în cadrul căreia au fost acordate, pentru al optulea an consecutiv, premiile „Ernst Rudolf Neubauer”, intitulate după numele primului director al instituției, absolvenților cu cele mai mari 10 medii la Examenul de Bacalaureat și cea mai mare medie la Examenul de Evaluare Națională, fiind premiați cu diplome și plachete din partea colegiului și cu sume de bani din partea sponsorilor, Inox Prim și Birou Individual Notarial Mandici Magda Elena, absolvenții Elisabeta Filimon (12 C) și Elena Ioana Ilaș (12 C) – 10, Ariana Prelipcean – 9,96 (12 C), Alexandra Crăciun (12 E) – 9,91, Magdalena Sofroni (12 C) – 9,88, Alina Vicol (12 C) și Ionela Narcisa Bodnărescu (12 E) – 9,86, Ana Maria Bondor (12 B), Elena Vatră (12 B ), Ariana Teodora Teleagă (12 E) și Elisabeta Halip (12 F) – 9,85 și Dragoș Gabriel Ionesi (clasa 8) – 9,75.

Distincții pentru cei mai buni elevi ai Colegiului „Eudoxiu Hurmuzachi”, în prima zi de școală

Pentru prima dată, au fost acordate Premiile „Heinrich Klauser”, intitulate după numele directorului care a organizat în anul 1885 primul examen de Bacalaureat, într-o gală denumită sugestiv „10 de 10 (ZECE) la Bac!”, absolvenților care au obținut ultimele 10 medii de 10 la examenul de Bacalaureat. Aceștia au fost premiați cu diplome și trofee din partea colegiului și cu un cadou simbolic din partea companiei Egger, reprezentată de directorul economic Ecaterina Bota.

Au fost recompensați – Dumitru Evuleț și Romina Gherman (în anul 2020), Bianca Teleagă (2021), Lavinia Cîrdei și Cosmin Țugui (2022), Emilia Calancea și Beatrice Juravle (2023), Matei Sava (2025), Elisabeta Filimon și Ioana Ilaș (2026), demn de remarcat fiind că în ultimii 4 ani, 2023-2026, absolvenții colegiului au obținut 5 din cele 8 medii de 10 de la nivelul județului Suceava.

În final, în aplauzele tuturor celor prezenți, au fost prezentați cei mai mici elevi ai colegiului, cei 26 de boboci din clasa a V-a, însoțiți de dirigintă, prof. Paula Haiura.