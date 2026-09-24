Dispecer TPL cu 33 de ani de activitate în transportul public, răpus de o boală necruțătoare

Un cunoscut reprezentant al transportului public local din Suceava, dispecerul TPL Ioan Păvăloaie, cu 33 de ani de activitate în acest domeniu, urmează să fie condus vineri pe ultimul drum.

Angajat al societății locale de transport public din septembrie 1993, ca mecanic, apoi taxator, controlor, iar în cele din urmă dispecer, de la stația TPL Gară din cartierul sucevean Burdujeni, Ioan Păvăloaie era cunoscut pentru profesionalismul și devotamentul său, dar și pentru felul său de a fi, de a interacționa cu mii de călători și cu șoferii de pe mijloacele de transport public.

„Sindicatul Autobuzul anunță trecerea în neființă a colegului Ioan Păvăloaie, om de o responsabilitate exemplară în coordonarea transportului public, un pilon de bază în buna desfășurare a activității noastre zilnice. Dedicarea și corectitudinea sa au câștigat respectul întregului colectiv. Gândurile noastre de compasiune sunt alături de dumneavoastră și de întreaga familie. Vă asigurăm de tot sprijinul și respectul nostru în această grea încercare”, au transmis colegii săi de la TPL.

Pasionat de sport, jucător de fotbal, Ioan Păvăloaie a luptat cu boală necruțătoare – o formă agresivă de cancer la gât, care l-a răpus la scurt timp după aflarea diagnosticului.

Tocmai de aceea, dureroasa veste i-a șocat pe cei care l-au cunoscut, au lucrat cu el sau îi erau apropiați. Pentru cei care vor să îi aducă un ultim omagiu, trupul neînsuflețit este depus la Capela Bisericii ”Sf. Gheorghe” din Suceava, iar slujba de înmormântare va avea loc vineri, 25 septembrie, ora 12.00.

Condoleanțe familiei îndurerate, colegilor din transportul public și celor care l-au cunoscut și apreciat!