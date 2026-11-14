O sală arhiplină, emoții, aplauze și multă energie! Așa poate fi descrisă atmosfera Balului Bobocilor 2026, organizat de Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” Rădăuți, sub genericul „Once Upon a Time”, la Casa de Cultură din Rădăuți.

În fața unui public entuziast, 10 perechi de boboci au dat viață unor personaje îndrăgite din universul Disney, într-un spectacol în care talentul, spontaneitatea și frumusețea adolescenței s-au împletit armonios.

Programul a cuprins probe de prezentare, provocări-surpriză și momente artistice, completate de dansurile organizatorilor și ale bobocilor. Spectacolul a fost îmbogățit de evoluțiile Ansamblului „Florile Bucovinei”, de momentele muzicale susținute de Gabriela Adochiței și trupa Red Shock, de demonstrația pe bicicletă a lui Matei Boghean, precum și de momentele coregrafice prezentate de Siminiuc Daria și Matias Mârnea Dumitru Andriescu, respectiv Sbiera Răzvan și Galan Ingrid*.

Un moment de interes l-a reprezentat prezența artistului Babasha, invitatul special al serii, care a completat atmosfera de sărbătoare.

Disney, Babasha și zece perechi de boboci, la balul Colegiului Tehnic „Regele Ferdinand I” Rădăuți

Organizare

Ediția din acest an a avut o semnificație aparte: elevii organizatori, astăzi în clasa a XII-a, au fost bobocii ediției „Arabian Nights” din 2023, coordonată de prof. Marici Elisabeta.

Trei ani mai târziu, aceiași tineri au revenit în lumina reflectoarelor, nu pentru a concura, ci pentru a oferi noii generații propria poveste.

Organizarea evenimentului a fost coordonată de prof. Lungu Mălina, prof. Sfințițchi Andreea și prof. Luchian Cristina, împreună cu elevii claselor a XII-a, beneficiind și de sprijinul prof. dr. Bândiul Ionela-Mihaela, director-adjunct, care a valorificat experiența acumulată în organizarea numeroaselor ediții ale Balului Bobocilor CTR.

Denisa Mereșan a realizat coregrafia, Ceparu Matei, elev în clasa a XII-a G, a asigurat partea tehnică, iar Donisan Bogdan s-a ocupat de filmarea evenimentului.

Juriul, format din șapte membri, a reunit reprezentanți ai conducerii colegiului – prof. Moisuc Niculina, director, prof. dr. Bândiul Ionela-Mihaela și prof. Grijincu Marius, directori-adjuncți –, alături de Cosic Cristi, reprezentantul părinților, Cârmaci Costin, reprezentantul elevilor, Ramona Breaban, reprezentanta Consiliului de Administrație, și Preda, reprezentantul sponsorilor.

Câștigătorii

După o seară plină de emoții, talent și creativitate, juriul a desemnat câștigătorii ediției 2026:

Locul I – Miss & Mister Boboc 2026 – Gavreliuc Beatris & Mokan Stanislav

Locul II –Colibaba Alexandra & Preuteși Alexandru

Locul III – Cerbu Roxana & Petrea David

Miss & Mister Eleganță – Ursan Cristiana & Cuciurean Valentin

Miss & Mister Carismă – Strilciuc Melisa & Nicolaică George

Miss & Mister Interpretare – Daneliuc Ioana & Ruști Iustin

Miss & Mister Originalitate – Lungu Elena & Lungoci Luca

Miss & Mister Talent – Opriș Diana & Moșcal Andrei

Miss & Mister Dans – Babi Bianca & Lungu Matei

Miss & Mister Disney – Costum de Poveste – Ioneși Alessia & Coroamă Bogdan

Disney, Babasha și zece perechi de boboci, la balul Colegiului Tehnic „Regele Ferdinand I” Rădăuți

Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” Rădăuți adresează mulțumiri tuturor sponsorilor și partenerilor evenimentului, a căror generozitate și implicare au contribuit la reușita acestei seri.

”Mulțumim profesorilor coordonatori, elevilor organizatori, coregrafei, echipei tehnice, artiștilor, părinților și tuturor celor care au făcut posibil acest spectacol. Fără sprijinul sponsorilor, povestea noastră nu ar fi avut aceeași strălucire!

Balul Bobocilor CTRF-I 2026 a demonstrat, încă o dată, că școala este mai mult decât un loc al învățării: este spațiul în care se nasc prietenii, se descoperă talente și se construiesc amintiri pentru o viață”, au transmis organizatorii.