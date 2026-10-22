Ambasadorul Republicii Coreea în România, Excelența Sa Hur Seung-chul, a efectuat prima sa vizită în județul Suceava după preluarea mandatului, în luna iunie a acestui an. Diplomatul a fost primit la sediul Consiliului Județean de vicepreședintele instituției Nicolae Robu și de administratorul public Cezar Ioja. Potrivit conducerii CJ Suceava, discuțiile au vizat, în principal, dezvoltarea relațiilor economice dintre România și Republica Coreea, precum și identificarea unor oportunități pentru atragerea investițiilor sud-coreene în județul Suceava.

În cadrul discuțiilor, Nicolae Robu a prezentat proiectele aflate în derulare, oportunitățile de investiții și parcurile industriale existente, dar și demersurile pentru dezvoltarea unui nou parc industrial în apropierea Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava.

De asemenea, au fost evidențiate oportunitățile județului Suceava pentru potențialii investitori, respectiv poziționarea geografică, diversitatea etnică și existența unei forțe de muncă calificate. Un rol important în pregătirea specialiștilor îl are Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, prin oferta sa diversificată de programe de studiu.

Discuții între conducerea Consiliului Județean și ambasadorul Coreei în România despre un parc industrial în apropierea Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava

Un alt subiect abordat a fost poziția strategică a județului Suceava la granița de est a Uniunii Europene și oportunitățile pe care aceasta le-ar putea oferi companiilor interesate să participe, în viitor, la procesul de reconstrucție a Ucrainei.

În cadrul întâlnirii s-a analizat și posibilitatea stabilirii unei relații de cooperare și înfrățire între județul Suceava și provincia Gangwon din Republica Coreea. Astfel, vicepreședintele Nicolae Robu a prezentat demersurile întreprinse până în prezent pentru dezvoltarea acestui parteneriat.

La rândul său, ambasadorul Hur Seung-chul și-a exprimat sprijinul pentru continuarea inițiativei și a anunțat că, în luna decembrie, cu prilejul unei vizite în Republica Coreea, va discuta personal acest subiect cu guvernatorul provinciei Gangwon.

Printre pașii următori propuși în timpul întâlnirii se numără organizarea unei videoconferințe între reprezentanții celor două administrații, urmată de schimburi de delegații administrative și de afaceri, în vederea identificării unor domenii concrete de colaborare.

Discuții între conducerea Consiliului Județean și ambasadorul Coreei în România despre un parc industrial în apropierea Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava

De asemenea, în cadrul întâlnirii, reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Suceava au prezentat rezultatele recentei vizite la Seul a unei delegații a mediului de afaceri sucevean. Aceștia au evidențiat interesul antreprenorilor locali pentru dezvoltarea unor relații comerciale și a unor parteneriate cu firme din Republica Coreea.

La finalul discuțiilor, ambasadorul Hur Seung-chul și-a exprimat disponibilitatea de a menține dialogul cu autoritățile și reprezentanții mediului de afaceri din județul Suceava, subliniind importanța transformării discuțiilor în proiecte economice concrete, reciproc avantajoase.

La întâlnirea de la Consiliul Județean Suceava au mai participat consulul onorific al Republicii Coreea la Rădăuți, Dumitru Mihalescul, subprefectul județului Suceava Camelia Damian, președintele executiv al Camerei de Comerț și Industrie Suceava, Lucian Gheorghiu, precum și consilierul județean Mihaela Mitrea.