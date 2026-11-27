Alocarea sumei de 550.000 de euro din bugetul local al municipiului Suceava pentru organizarea sărbătorilor de iarnă, sumă ce acoperă iluminatul festiv, decorațiunile, precum și concertele de 1 Decembrie și de Revelion, a generat dezbateri în cadrul ședinței Consiliului Local. Discuțiile au fost inițiate de consilierul local PNL Lucian Harșovschi și s-au axat pe oportunitatea și dimensiunea acestei cheltuieli. Un prim răspuns l-a oferit viceprimarul Dan Ioan Cușnir, care a făcut o comparație cu bugetele altor administrații din țară, afirmând că „nu știu dacă e mult sau puțin, în sectorul 3 din București s-au cheltuit 6 milioane de euro”.

La rândul său, primarul Vasile Rîmbu a argumentat alocarea sumei arătând că investiția este justificată prin impactul asupra comunității și a imaginii orașului, dar și prin faptul că decorațiunile rămân în patrimoniul municipalității. Rîmbu a anunțat chiar intenția de a dubla această sumă anul viitor.

„Poate pare o sumă mare, dar niciun efort nu trebuie precupețit pentru bucuria copiilor, părinților și bunicilor. Să raportăm la populația Sucevei și vom vedea că asta înseamnă un efort de 6 euro de persoană pentru ca orașul să arate altfel, pentru cei din interior și pentru turiști. Suceava merită mult mai mult. Toate echipamentele achiziționate vor exista și la anul, când ne propunem să cheltuim 1 milion de euro”, a precizat primarul Vasile Rîmbu.

Pregătirile pentru sezonul festiv includ amplasarea brazilor de Crăciun, a căsuței lui Moș Crăciun în parcul central, a zeci de plase luminoase și mii de ornamente menite să transforme centrul orașului pe durata sărbătorilor.