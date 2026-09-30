Directorul și cofondatorul Wizz Air, József Váradi: „Suceava se află în categoria aeroporturilor care merg bine și căutăm mai multe oportunități de dezvoltare, inclusiv noi destinații”

Directorul general și cofondatorul Wizz Air, József Váradi, a fost prezent marți la Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava, unde s-a întâlnit cu angajații companiei și a discutat despre evoluția bazei aeriene proprii și perspectivele de dezvoltare. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru „Monitorul de Suceava”, József Váradi a transmis că Wizz Air este extrem de mulțumită de rezultatele obținute la Suceava și că analizează permanent noi oportunități de dezvoltare, inclusiv noi destinații, și, în funcție de performanțele de aici, o creștere a capacității bazei aeriene.

„Suceava se află în categoria aeroporturilor care merg bine și căutăm mai multe oportunități aici în viitor”, a declarat József Váradi, întrebat despre planurile companiei pentru dezvoltarea operațiunilor de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare”.

Șeful Wizz Air a precizat că rezultatele de până acum oferă companiei motive să privească pozitiv evoluția pieței sucevene, în condițiile în care există o cerere importantă pentru călătoriile aeriene. „În primul rând, cred că suntem foarte, foarte mulțumiți de experiența pe care am avut-o până acum pe Aeroportul Suceava. Vedem că există o cerere puternică pentru Wizz Air. Vedem că foarte mulți oameni vor să călătorească. Acest lucru creează o bază bună pentru dezvoltări viitoare”, a spus Váradi.

De precizat că Wizz Air a reluat activitatea cu o bază proprie la Suceava după o perioadă în care aceasta a fost suspendată din motive operaționale. Potrivit directorului general al Wizz Air, investițiile realizate între timp de Aeroportul „Ștefan cel Mare” și Consiliul Județean Suceava au contribuit la revenirea companiei.

Directorul Wizz Air a discutat cu președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, despre posibilitatea dezvoltării operațiunilor de pe Aeroportul ”Ștefan cel Mare”

„După cum știți, am mai avut o bază aeriană la Suceava, dar, din motive operaționale, am suspendat activitatea. Aeroportul a făcut îmbunătățirile necesare și investițiile necesare pentru a îmbunătăți condițiile operaționale ale aeroportului. Acest lucru ne-a adus înapoi și suntem foarte bucuroși să fim aici”, a explicat el. József Váradi a subliniat că redeschiderea bazei s-a dovedit o decizie importantă pentru companie, iar activitatea s-a extins deja. „Practic, ne dezvoltăm permanent activitatea aici. Am început cu o aeronavă, iar acum avem două”, a spus directorul Wizz Air.

El a arătat că, în prezent, compania analizează permanent noi oportunități pentru piața de la Suceava, explicând că extinderea poate însemna, în funcție de evoluția financiară și de cererea existentă, mai multe aeronave și noi locuri de muncă în regiune. „Evident, acest lucru poate însemna mai multe aeronave și mai multe oportunități de angajare în regiune. Așa facem noi afaceri. Dacă afacerea merge bine, încercăm să facem mai mult. Dacă afacerea nu merge bine, facem mai puțin”, a explicat Váradi.

„Ar trebui să ne priviți ca pe un motor economic al regiunii”

Cofondatorul Wizz Air consideră că existența unei conectivități aeriene bune este importantă pentru dezvoltarea unei regiuni, iar această companie vrea să aibă un rol important pentru dezvoltarea județului Suceava. „Cred că ar trebui să ne priviți ca pe un motor economic al regiunii. Înțelegem că conectivitatea este extrem de importantă pentru dezvoltarea economică, dezvoltarea culturală și dezvoltarea politică a regiunilor. Și vrem să contribuim la acest lucru”, a declarat József Váradi. Acesta a precizat că dezvoltarea bazei de la Suceava este legată de performanța financiară a operațiunii, într-un context în care industria aviatică se confruntă în prezent cu presiuni importante, inclusiv din cauza costurilor combustibilului.

„Desigur, în prezent există circumstanțe dificile, având în vedere situația prețului combustibilului. Dar, privind dincolo de acest lucru, vedem că, dacă Suceava își poate menține performanța financiară ca operațiune, atunci rămâne o piață în care merită să investim și în viitor”, a spus Váradi.

Cofondatorul Wizz Air József Váradi a vizitat baza aeriană a companiei de la Suceava

Investițiile de la aeroport și sistemul ILS, importante pentru dezvoltarea activității Wizz Air la Suceava

Întrebat cât de mult au contat investițiile făcute de administrația județeană și de aeroport pentru revenirea și dezvoltarea operațiunilor companiei la Suceava, József Váradi a apreciat implicarea autorităților. „Este foarte, foarte important. Acest aeroport a avut nevoie de îmbunătățiri ale infrastructurii și de investiții, iar pentru asta este nevoie ca administrația aeroportului și cea județeană să fie implicate”, a precizat directorul Wizz Air.

Acesta a adăugat că sprijinul autorităților trebuie să fie atât administrativ și politic, cât și financiar. „Este nevoie de autorități pentru a susține aceste ambiții, nu doar politic, ci și cu resurse financiare. Și au făcut acest lucru, lucru pe care îl apreciem foarte mult”, a precizat Váradi.

El a vorbit în mod special despre importanța noului sistem ILS de pe Aeroportul Suceava, instalație care permite operarea aeronavelor în condiții de vizibilitate redusă și care are un rol important în special în perioada de iarnă. „Este foarte importantă, în special existența sistemului ILS, pentru că condițiile de operare pe anumite aeroporturi, și cred că Suceava face parte din această categorie, pot fi foarte dificile, mai ales iarna”, a explicat el.

Potrivit lui Váradi, ceața și alte fenomene meteorologice pot crea probleme la apropierea și aterizarea aeronavelor, iar lipsa unor facilități adecvate poate duce la anulări sau suspendări temporare ale zborurilor. „Dacă nu avem capacitățile corespunzătoare pentru aterizare și decolare, atunci putem fi nevoiți să anulăm zboruri. Putem fi nevoiți să suspendăm periodic operațiunile, uneori chiar pentru perioade mai lungi, de câteva zile. Asta poate provoca foarte multe perturbări în sistem”, a spus Váradi.

Directorul și cofondatorul Wizz Air, József Váradi

József Váradi a explicat de ce apar diferențe mari de prețuri pentru zboruri operate către aceleași destinații de pe aeroporturi diferite

Un subiect ridicat în cadrul interviului a fost cel al prețurilor biletelor și al diferențelor observate de pasageri între aeroporturi, inclusiv între Suceava și Iași. József Váradi a explicat că Wizz Air folosește un sistem de tarifare dinamică, iar prețul este influențat în principal de cererea existentă pentru fiecare zbor. „Noi nu aliniem prețurile între aeroporturi sau între zboruri. Totul depinde de fiecare zbor în parte. Gestionăm prețurile în mod dinamic. Dacă există o cerere mai mare pentru un anumit zbor, atunci prețurile pot crește. Dacă există o cerere mai mică, prețurile pot rămâne scăzute”, a explicat directorul companiei.

Astfel, potrivit acestuia, un zbor de la Suceava poate avea un tarif diferit față de un zbor similar de la Iași, fără ca diferența să fie rezultatul unei politici distincte de preț aplicate celor două aeroporturi. „Se poate întâmpla foarte ușor ca Suceava să fie un aeroport cu o cerere foarte mare, ceea ce împinge prețurile în sus, în timp ce pe un alt aeroport putem avea o capacitate mai mare decât cererea existentă în acel moment, ceea ce menține prețurile scăzute”, a spus Váradi. Acesta a dat ca exemplu inclusiv două zboruri operate de pe același aeroport, dar în zile diferite: „Nici măcar între un zbor de vineri din Suceava și unul de marți din Suceava. Prețurile pot fi foarte diferite”.

Modificarea sau suspendarea unor rute ține de performanța economică

József Váradi a explicat și mecanismul prin care compania decide dacă păstrează o rută, îi modifică frecvența sau renunță la aceasta. El a precizat că în industria aviatică apar situații în care rute anunțate pentru un anumit sezon sunt modificate sau suspendate, precizând că deciziile sunt influențate de evoluția costurilor și de performanța financiară a fiecărei rute. „Asta se întâmplă. Suntem în industria aviatică și situațiile se pot schimba. De exemplu, dacă prețul combustibilului se dublează din cauza unor factori externi, acest lucru schimbă ecuația economică”, a spus Váradi.

El a arătat că Wizz Air poate ajusta programul, frecvența sau poate renunța la o rută, în funcție de amploarea schimbărilor economice și de impactul acestora asupra operațiunilor. „Noi administrăm afacerea pentru profitabilitate și, dacă performanța financiară se deteriorează pe o anumită rută, atunci facem ajustări. Fie ajustăm programul, fie ajustăm frecvențele, fie renunțăm la rută, în funcție de cât de serioasă este schimbarea și de impactul ei”, a explicat Váradi.

Directorul și cofondatorul Wizz Air, József Váradi: „Suceava se află în categoria aeroporturilor care merg bine și căutăm mai multe oportunități de dezvoltare, inclusiv noi destinații”

Spania se află în categoria destinațiilor analizate pentru viitoare zboruri

Una dintre întrebările adresate directorului Wizz Air a vizat introducerea unei curse directe către Spania. József Váradi a declarat că Spania se află în categoria destinațiilor care pot fi analizate, însă introducerea unei rute noi depinde de mai mulți factori. „Evaluăm în permanență opțiuni noi și existente de la toate bazele noastre operaționale, inclusiv de la Suceava”, a declarat acesta. Printre elementele analizate se află cererea estimată, performanța financiară a rutei, disponibilitatea aeroportului și a aeronavelor, precum și modul în care compania își alocă resursele.

„Cel mai important este, evident, performanța financiară estimată a rutei. Dacă noi credem că ruta are sens din punct de vedere financiar, atunci este posibil să o operăm”, a explicat Váradi.

În același timp, el a precizat că industria aviatică este în prezent afectată de costuri ridicate, ceea ce limitează într-o anumită măsură deschiderea unor rute noi. „Dacă există cerere între Suceava și Spania, atunci poate că ar trebui să răspundem acestei cereri, dacă acest lucru poate fi făcut în mod profitabil. Suntem foarte deschiși către destinații noi. Asta este afacerea noastră: să deschidem permanent destinații noi”, a declarat József Váradi.

„Avem o echipă foarte bună și o bază operațională foarte bună la Suceava”

József Váradi a mai spus că, în prezent, la baza Wizz Air de la Suceava sunt alocate două aeronave și a evidențiat și rolul angajaților în funcționarea bazei și în dezvoltarea companiei în regiune. „Avem o echipă foarte bună, o bază operațională foarte bună la Suceava, piloți și membri ai echipajului de cabină foarte dedicați. Ei sunt, într-un fel, motorul dezvoltării noastre și al angajamentului nostru în această regiune”, a declarat directorul Wizz Air.

El a completat că baza aeriană de la Suceava are în continuare potențial de dezvoltare, însă extinderea va depinde de evoluția cererii, de performanța financiară a operațiunilor, de disponibilitatea aeronavelor și de condițiile economice din industria aviatică.