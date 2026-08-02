Direcția Silvică Suceava a finalizat înainte de termen trei investiții pentru reducerea riscului de inundații în mai multe zone ale județului

Comunitățile locale din mai multe zone ale județului Suceava vor beneficia de o protecție sporită împotriva viiturilor, după ce Direcția Silvică Suceava a finalizat, înainte de termen, trei investiții de corectare a torenților, finanțate din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Lucrările au vizat consolidarea a aproape opt kilometri de albii torențiale și construirea a 42 de lucrări de retenție a aluviunilor, inclusiv praguri prevăzute cu scări pentru pești. Totodată, suprafețele afectate de eroziune au fost reîmpădurite, contribuind la stabilizarea terenurilor și la refacerea ecosistemelor.

Valoarea totală a investițiilor depășește 25,5 milioane de lei, iar lucrările au fost realizate în bazinele hidrografice Bucșoița, Pârâul Leșului și Maghernița.Prin aceste investiții sunt protejate locuințele din comunitățile aflate în aval, terenurile agricole și pășunile, drumurile forestiere, precum și infrastructura rutieră reprezentată de drumurile naționale DN17 și DN17B. De asemenea, lucrările contribuie la protejarea pensiunilor turistice și a unor obiective de patrimoniu, între care se numără și Mănăstirea Slatina. Direcția Silvică a transmis că amenajările realizate reduc viteza și efectele viiturilor torențiale, limitează transportul aluviunilor și diminuează procesele de eroziune, având în același timp un rol important în protejarea fondului forestier și a ecosistemelor. Potrivit Direcției Silvice Suceava, investițiile fac parte din programul național de corectare a torenților derulat de Romsilva și finanțat prin PNRR, cu o valoare totală de 109,56 milioane de lei, fără TVA. Programul are ca obiectiv reducerea riscurilor generate de viiturile torențiale în bazinele forestiere vulnerabile din România.