Sănătatea mintală reprezintă una dintre cele mai discutate, dar în același timp una dintre cele mai puțin înțelese teme ale prezentului. În ciuda faptului că stresul, anxietatea și epuizarea emoțională afectează tot mai multe persoane, subiectul rămâne adesea ascuns în spatele unor răspunsuri simple și aparent lipsite de griji. De cele mai multe ori, atunci când suntem întrebați cum ne simțim, răspunsul vine firesc: „Sunt bine”. Dar ce se află dincolo de aceste două cuvinte?

Pornind de la această întrebare, studenții anului III de la specializarea Comunicare și Relații Publice, din cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, organizează conferința „Dincolo de «Sunt bine». Schimbarea începe cu o conversație”, sub coordonarea asist. univ. dr. Iulia Sîrghi-Covalciuc, un eveniment dedicat conștientizării importanței sănătății mintale și promovării dialogului deschis despre provocările emoționale ale prezentului.

Conferința va avea loc marți, 24 noiembrie 2026, la ora 12:00, la Cafeneaua USV (Book Café). Prin această inițiativă, studenții organizatori își propun să creeze un spațiu deschis la dialog în care participanții să poată descoperi perspective diferite asupra sănătății mintale și a rolului comunicării în depășirea dificultăților emoționale.

Alegerea temei nu este întâmplătoare. În ultimii ani, probleme precum anxietatea, stresul academic, presiunea performanței și sentimentul de izolare au devenit tot mai frecvente în rândul tinerilor. Cu toate acestea, mulți preferă să își ascundă trăirile reale de teama judecății sau din convingerea că trebuie să gestioneze singuri aceste dificultăți. Tocmai de aceea, studenții de la CRP consideră că dialogul și informarea pot reprezenta primii pași către înțelegere și sprijin.

Conferința îi aduce în fața publicului pe lector univ. dr. Diana-Sînziana Duca, cadru didactic apreciat pentru activitatea sa educațională și pentru apropierea de studenți, conf. univ. dr. Călin-Horia Bârlean, psiholog și profesor universitar, cunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul comunicării și al psihologiei, precum și pe medicul psihiatru Alexandru Paziuc, specialist cu o vastă experiență în lucrul cu persoanele care se confruntă cu diverse dificultăți emoționale. Prin experiența lor, invitații vor aduce perspective valoroase asupra provocărilor emoționale ale prezentului și vor contribui la o discuție relevantă despre importanța dialogului, a echilibrului și a stării de bine.

Prin organizarea acestei conferințe, studenții de la Comunicare și Relații Publice doresc să încurajeze oamenii să privească dincolo de aparențe și să înțeleagă că este normal să ceri ajutor atunci când ai nevoie. Prin schimbul de idei și experiențe, evenimentul își propune să creeze un cadru deschis și prietenos, în care participanții să se simtă liberi să vorbească despre propriile provocări și să privească sănătatea mintală ca pe o componentă esențială a unei vieți echilibrate.

O simplă conversație poate oferi sprijin, încredere și poate fi primul pas spre găsirea unei soluții.

Alexandra Zuz