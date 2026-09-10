O afacere pornită la Suceava ajunge, pentru a doua oară, în fața profesioniștilor din întreaga lume. Între 8 și 12 septembrie 2026, compania Seleron participă ca expozant la Automechanika Frankfurt — cel mai important târg din Europa al industriei auto — cu produsele dezvoltate sub brandul propriu 1st KLASS.

Ca să înțelegeți ce înseamnă asta, este suficient să privim dimensiunea evenimentului. Automechanika Frankfurt reunește anul acesta aproximativ 4.500 de expozanți din peste 80 de țări, pe o suprafață de circa 300.000 de metri pătrați — practic, tot centrul expozițional este ocupat. Iar printre aceste mii de companii din întreaga lume se numără și una pornită de la Suceava.

Pentru Seleron, revenirea la Frankfurt nu este doar o prezență la un târg, ci confirmarea unui drum. Brandul 1st KLASS s-a născut din munca de zi cu zi alături de vopsitoriile auto și din dorința de a oferi produse care chiar rezolvă problemele reale ale meseriașilor, nu doar arată bine pe raft.

Din Suceava, pe scena internațională a industriei auto: Seleron și 1st KLASS revin la Automechanika Frankfurt

Seleron este singura companie din domeniul vopsitoriei auto profesionale din România care a ajuns ca expozant la Automechanika Frankfurt cu produse sub brand propriu, ducând astfel numele Sucevei în fața distribuitorilor și profesioniștilor din toată lumea.

Prima participare, în 2024, a deschis ușa către colaborări și contacte comerciale internaționale. În cei doi ani de atunci, gama 1st KLASS a continuat să crească, iar întoarcerea la Frankfurt în 2026 marchează o nouă etapă în dezvoltarea brandului dincolo de granițele țării.

„Pentru noi, Automechanika Frankfurt este în egală măsură o oportunitate de business și un motiv de mândrie. Suntem o companie pornită din Suceava și ne bucurăm să prezentăm, în fața profesioniștilor din toată lumea, produse purtând propriul nostru brand. Faptul că revenim a doua oară consecutiv ne arată că direcția aleasă pentru 1st KLASS este cea bună.” Robertino Naharneac, administrator Seleron

La Suceava, produsele profesionale 1st KLASS se găsesc în magazinul Seleron din Strada Mărăști nr. 18 (parcarea MPO Mărășești), alături de o gamă completă de produse pentru vopsitorie, detailing, reparații și întreținere auto.

Magazinul se adresează atât profesioniștilor din domeniul auto, cât și pasionaților care caută produse de calitate și consultanță de specialitate.

Din Suceava, pe scena internațională a industriei auto: Seleron și 1st KLASS revin la Automechanika Frankfurt

Din Suceava, pe scena internațională a industriei auto: Seleron și 1st KLASS revin la Automechanika Frankfurt