Muzeul Național al Bucovinei continuă Stagiunea Muzicală, organizată în cadrul proiectului cultural „Zile și nopți la Muzeul Național al Bucovinei”, și invită publicul la un nou eveniment muzical intitulat „Din epoci trecute…”.

Acțiunea culturală va avea loc sâmbătă, 21 noiembrie 2026, începând cu ora 17:00, la Muzeul de Istorie Siret – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina.

Protagoniștii serii vor fi Ansamblul de muzică veche Sectio Aurea: Maria Szabó – flaut drept,

Maria Petrescu – oboi baroc, István Csata – viola da gamba, Paul Cristian – clavecin.

Program: Georg Philipp Telemann, Diego Ortiz, Georg Friedrich Händel, Fazakas Krizbancensis, Thomas Vincent, Antonio Vivaldi.

Diversitatea stilistică a programului promite o incursiune muzicală captivantă, în care sensibilitatea, ritmul și expresivitatea se vor împleti într-o experiență artistică deosebită.

Evenimentul va fi prezentat de Corina Alexandra Răducanu.

Prin organizarea Stagiunii Muzicale, Muzeul Național al Bucovinei își continuă demersul de promovare a valorilor culturale și de diversificare a ofertei de evenimente artistice, oferind publicului prilejul de a se bucura de muzică de calitate într-un spațiu cu o profundă semnificație istorică și memorială.

Proiectul „Zile și nopți la Muzeul Național al Bucovinei” este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.