Din acest an școlar, Ansamblul Folcloric „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor Vatra Dornei are un nou profesor coregraf. Este vorba despre Alexandra Ursu, o tânără pentru care folclorul nu este doar o pasiune, ci o parte importantă din povestea sa de viață.

Alexandra a crescut cu dragostea pentru tradiții și dans popular, iar timp de 14 ani a fost chiar dansatoare în cadrul Ansamblului Folcloric „Plaiurile Dornelor”. Acum, revine în mijlocul ansamblului dintr-o nouă postură, cu dorința de a le transmite copiilor bucuria dansului și respectul pentru tradițiile bucovinene.

Experiență

„Plaiurile Dornelor” are în spate ani de muncă, pasiune și numeroase reușite. Ansamblul s-a remarcat atât în țară, cât și peste hotare, adunând de-a lungul timpului diplome, trofee și premii. Pentru Alexandra, această moștenire este și o responsabilitate, dar mai ales o motivație de a duce povestea mai departe.

Din acest an, noua coregrafă a Ansamblului Folcloric „Plaiurile Dornelor” este Alexandra Ursu

Tânăra este absolventă a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, specializarea Artele Spectacolului Muzical, iar experiența acumulată în anii de studiu se îmbină firesc cu cei 14 ani petrecuți pe scenă alături de „Plaiurile Dornelor”.

Dragostea pentru folclor i-a fost insuflată încă din familie. Alexandra povestește că a descoperit frumusețea tradițiilor de la bunicii care îi vorbeau despre obiceiurile de odinioară, de la tatăl său, care organiza alaiuri de iarnă, dar și de la mătușa sa, fostă membră a Ansamblului „Dorna Dorului”.

Despre identitate, despre rădăcini

Legătura cu tradiția s-a transformat, în timp, într-o preocupare artistică și academică. În luna februarie a acestui an, Alexandra Ursu i-a invitat pe dorneni la spectacolul coregrafic „Dincolo de zestre”, realizat de ea, în calitate de regizor și coregraf, în cadrul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Spectacolul, prezentat la Casa de Cultură „Platon Părdău” din Vatra Dornei, a fost primit cu căldură de public. Alexandra a propus un demers artistic în care tradiția românească s-a întâlnit cu expresia contemporană, iar elemente precum costumele, pașii de dans și sonoritățile tradiționale au fost reinterpretate într-un limbaj scenic actual.

Din acest an, noua coregrafă a Ansamblului Folcloric „Plaiurile Dornelor” este Alexandra Ursu

„Dincolo de zestre” a vorbit, în esență, despre identitate, despre rădăcini și despre felul în care ceea ce primim de la generațiile de dinainte poate fi dus mai departe, fără să-și piardă autenticitatea.

Acum, Alexandra are ocazia să facă acest lucru chiar acasă, alături de o nouă generație de dansatori. Pentru ea, revenirea la „Plaiurile Dornelor” în calitate de profesor coregraf înseamnă, într-un fel, continuarea unei povești începute în copilărie.

Cu experiența acumulată ca dansatoare, cu pregătirea academică și, mai ales, cu dragostea pentru tradițiile locului, Alexandra Ursu își propune să contribuie la un nou capitol din povestea Ansamblului Folcloric „Plaiurile Dornelor” și să îi ajute pe cei mici să descopere că folclorul nu înseamnă doar trecut, ci și o parte vie a identității lor.