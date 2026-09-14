Dimitrie Balint va împlini miercuri 96 de ani. Aniversarea lui va fi marcată printr-o nouă expoziție la Galeria de artă „Zamca”

Dimitrie Balint, „maestrul artei fotografice sucevene”, va împlini miercuri, 16 septembrie 2026, 96 de ani. Cu acest prilej, la Galeria de artă „Zamca” din municipiul Suceava va fi deschisă, miercuri, 16 septembrie, la ora 11:00, expoziția de fotografie „Suceava ieri, Suceava astăzi”, realizată de sărbătorit.

Expoziția propune o întâlnire între trecut și prezent, surprinzând prin fotografie transformările orașului, reperele sale arhitecturale și locurile care continuă să păstreze memoria și identitatea Sucevei. Fiecare imagine devine o mărturie vizuală a timpului și a schimbărilor prin care a trecut orașul.

Fotografiile realizate de Dimitrie Balint vor putea fi admirate timp de două săptămâni (15 – 30 septembrie), la Galeria „Zamca”. Proiectul este realizat cu implicarea Asociației Institutul Bucovina, președinte drd. Petru Vasile Gafiuc. „Vă așteptăm cu drag la o întâlnire cu Suceava de ieri și de astăzi, prin obiectivul maestrului fotograf Dimitrie Balint”, transmit organizatorii. Curator: Mihai Pânzaru PIM. Critic de artă: drd. Delia-Ioana Leizeriuc.