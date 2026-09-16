O viață în imagini, un oraș păstrat în memorie și 96 de fotografii care spun povestea Sucevei și, deopotrivă, a unui om. Dimitrie Balint, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați fotografi suceveni, a împlinit miercuri, 16 septembrie 2026, vârsta de 96 de ani. El a ales să-și sărbătorească ziua de naștere așa cum și-a trăit, de altfel, o mare parte din viață: prin fotografie.

La Galeria de Artă „Zamca” din municipiul Suceava s-a deschis, cu acest prilej, expoziția „Suceava ieri, Suceava astăzi”, o amplă incursiune fotografică în trecutul și prezentul orașului. Sunt expuse 96 de lucrări, o alegere simbolică prin care artistul reunește, în aceeași poveste vizuală, Suceava de odinioară și Suceava de astăzi.

„Câți ani am împlinit, atâtea tablouri am expus, adică 96, cu Suceava veche și Suceava nouă, Suceava din trecut și cea de azi. Este cea mai mare și cea mai importantă expoziție pe care am făcut-o eu până acum”, ne-a mărturisit Dimitrie Balint.

Dincolo de cifre și de amploarea expoziției, întâlnirea de la Galeria „Zamca” a fost una încărcată de emoție. Cu oameni care au venit să-l felicite, să-i strângă mâna, să-i ofere flori și daruri și să-i spună „La mulți ani!”. A fost alături de el familia, dar și prieteni, fotografi, oameni de cultură, iubitori de artă și suceveni care au dorit să-i fie aproape într-o zi cu o semnificație aparte.

Dimitrie Balint, la 96 de ani: „Nu am regrete. Am făcut de toate pentru toți”

Sărbătoritul a primit și un tort din partea organizatorilor, iar bucuria i s-a putut citi pe chip. A fost bucuria unui om care privește în urmă fără regrete și care simte că a lăsat ceva în urma sa.

„Făcând un bilanț, pot să spun că nu am regrete. Îmi pare bine că am făcut de toate pentru toți”, a spus maestrul fotograf.

Iar „de toate pentru toți” înseamnă, în cazul lui Dimitrie Balint, și o viață dedicată oamenilor, orașului și fotografiei. Chiar și acum, la 96 de ani, continuă să-i învețe pe cei mai tineri ce înseamnă fotografia, le oferă sfaturi și le demonstrează cum poate fi transformată o simplă imagine într-o fotografie artistică.

Dimitrie Balint, la 96 de ani: „Nu am regrete. Am făcut de toate pentru toți”

O viață privită prin obiectiv

Expoziția „Suceava ieri, Suceava astăzi” propune o întâlnire între trecut și prezent. Prin obiectivul lui Dimitrie Balint, orașul devine o poveste despre transformare, despre clădiri și locuri care au dispărut sau s-au schimbat, despre repere arhitecturale care au rămas și despre memoria unui oraș pe care artistul l-a privit, ani la rând, cu atenție și răbdare.

Fiecare fotografie este o mărturie vizuală a unei epoci și, în același timp, o parte din memoria personală a fotografului.

La vernisaj, maestrul a stat de vorbă cu cei prezenți și le-a povestit despre lucrările expuse, despre imaginile care îi sunt cele mai dragi și despre poveștile ascunse în spatele lor.

Dintre toate, două fotografii au atras în mod special atenția: una în care Dimitrie Balint apare la vârsta de 5 ani și o alta realizată la împlinirea vârstei de 95 de ani. Două imagini, două vârste și aproape un secol între ele. Poate că, privite una lângă cealaltă, ele spun mai mult decât ar putea spune orice discurs despre trecerea timpului.

Dimitrie Balint, la 96 de ani: „Nu am regrete. Am făcut de toate pentru toți”

„Secretul longevității?”

Întrebat despre secretul longevității sale, Dimitrie Balint răspunde simplu, fără teorii și fără rețete complicate: „Nu am fumat, nu am băut și m-am ținut numai de serviciu.”

O explicație simplă pentru o viață care, însă, nu a fost deloc simplă. O viață în care fotografia a devenit profesie, pasiune și, în cele din urmă, o formă de a păstra timpul. Iar timpul, în fotografiile lui Dimitrie Balint, nu dispare. Rămâne. Rămâne în străzile Sucevei de altădată, în clădirile care au cunoscut alte generații, în chipurile oamenilor, în locurile care s-au schimbat și în cele care continuă să existe. Rămâne în memoria celor care privesc fotografiile și își amintesc.

Dimitrie Balint, la 96 de ani: „Nu am regrete. Am făcut de toate pentru toți”

Expoziție itinerantă

„Suceava ieri, Suceava astăzi” va putea fi vizitată la Galeria de Artă „Zamca” până la sfârșitul lunii septembrie. Ulterior, expoziția va fi prezentată și la Primăria Municipiului Suceava, apoi la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava. Pe 1 decembrie 2026, expoziția va ajunge la Consiliul Județean Suceava, unde va rămâne timp de o lună.

Proiectul, care este despre memorie, oameni și continuitate, este realizat cu implicarea Asociației Institutul Bucovina, al cărei președinte, drd. Petru Vasile Gafiuc, a fost prezent la eveniment, alături de curatorul expoziției, Mihai Pânzaru PIM, și de criticul de artă drd. Delia-Ioana Leizeriuc.

La 96 de ani, Dimitrie Balint continuă să fotografieze, să povestească și să-i învețe pe ceilalți să privească. Iar poate acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le poate lăsa în urmă un fotograf: nu doar imaginile sale, ci și felul de a privi lumea. Poate că, anul viitor, o nouă expoziție va aduce împreună fotografii de la aniversarea din acest an, imagini din copilăria maestrului și fotografii din Suceava sa dragă. Dimitrie Balint ne-a arătat, din nou, că fotografia nu pare să fie doar despre trecut. La 96 de ani, maestrul încă mai are povești de spus. Prin fotografii.