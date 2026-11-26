Mulți oameni se trezesc obosiți și au nevoie de mult timp pentru a deveni activi. Ei cred adesea că amorțeala de dimineață este moștenită de la părinți sau ține de firea lor. Știința arată însă că lucrurile stau altfel. Felul în care ne trezim depinde în mare măsură de obiceiurile noastre, iar aceste obiceiuri pot fi schimbate. O dimineață bine începută influențează energia, starea de spirit și atenția pe tot parcursul zilei.

Cercetători de la Universitatea Berkeley din California au publicat în 2022 un studiu amplu în revista științifică Nature Communications. Echipa a fost condusă de Raphael Vallat și Matthew Walker. Studiul a urmărit 833 de persoane timp de două săptămâni. Participanții au primit diferite tipuri de mic dejun și au purtat ceasuri speciale care le-au înregistrat mișcarea, precum și durata, calitatea și regularitatea somnului. Ei și-au notat ce au mâncat și cât de treji s-au simțit, din momentul trezirii și pe parcursul zilei. Printre participanți s-au aflat și gemeni. Gemenii au moșteniri foarte asemănătoare, așa că cercetătorii au putut vedea ce contează mai mult: zestrea primită de la părinți sau obiceiurile zilnice.

Rezultatele au fost clare. Ușurința cu care o persoană se trezește nu a depins de ce a moștenit de la părinți. Ea a depins de patru factori: somnul din noaptea anterioară, mișcarea din ziua precedentă, un mic dejun bogat în carbohidrați și o creștere mică a zahărului din sânge după masă. Cel mai slab mic dejun a conținut mult zahăr. Persoanele care l-au mâncat s-au luptat cu somnolența. Concluzia este încurajatoare. Fiecare om poate influența modul în care se trezește.

Prima soluție este somnul suficient și regulat. Un adult are nevoie, în general, de șapte până la nouă ore de somn. Studiul a arătat că oamenii care au dormit mai mult sau mai târziu decât de obicei s-au dezmeticit foarte repede după trezire. Corpul are un ceas intern care stabilește când ne este somn și când suntem activi. Acest ceas funcționează mai bine atunci când ne culcăm și ne trezim la aceeași oră. Alarma nu trebuie amânată de mai multe ori. Fiecare amânare întrerupe somnul și prelungește senzația de amorțeală.

A doua soluție este lumina naturală. Lumina de dimineață îi spune creierului că ziua a început. Ea potrivește ceasul intern al corpului și reduce cantitatea de melatonină. Melatonina este substanța produsă de corp care ne face să adormim. Deschideți draperiile imediat după trezire. O plimbare scurtă afară sau câteva minute pe balcon aduc un beneficiu și mai mare. Iarna, lumina este slabă, iar o lampă puternică poate ajuta.

A treia soluție este mișcarea. Studiul de la Berkeley a arătat că mișcarea din ziua anterioară ușurează trezirea de a doua zi. Mișcarea are, așadar, un efect dublu. Câteva exerciții de întindere sau zece minute de mers alert dimineața pun sângele în mișcare și cresc energia. Sportul făcut în timpul zilei pregătește, la rândul lui, dimineața următoare. Nu este nevoie de antrenamente grele. Mișcarea făcută zilnic contează mai mult decât efortul mare.

A patra soluție privește micul dejun. Cercetătorii recomandă un mic dejun cu puțin zahăr, bogat în carbohidrați complecși și cu o cantitate moderată de proteine. Carbohidrații complecși sunt alimentele care eliberează energia încet, precum fulgii de ovăz, pâinea integrală și legumele. Fructele întregi sunt și ele o alegere bună. Cerealele îndulcite, prăjiturile și sucurile ridică brusc zahărul din sânge. Această creștere este urmată de o scădere rapidă, iar omul se simte din nou obosit. Un pahar cu apă băut imediat după trezire completează micul dejun, deoarece corpul pierde apă în timpul nopții.

A cincea soluție este un început de zi liniștit. Mulți oameni își verifică telefonul chiar din pat. Știrile și mesajele aduc imediat grijile zilei în minte. Primele 15–20 de minute pot fi dedicate unei activități calme. Câteva respirații adânci, câteva minute de liniște sau notarea a trei lucruri importante pentru ziua respectivă aduc claritate. Mintea pornește astfel în ritmul propriu, nu în ritmul notificărilor.

Aceste cinci obiceiuri nu cer mult timp. Ele funcționează cel mai bine împreună și dau rezultate prin repetare. Primele efecte apar adesea după câteva zile. Studiul arată că starea de dimineață nu este un destin, ci rezultatul unor alegeri zilnice. Fiecare persoană poate începe chiar de mâine cu un singur pas mic.

Psiholog Mihai Moisoiu

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