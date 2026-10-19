COMUNICAT DE PRESĂ
Privind finalizarea proiectului PNRR/2023/C7/MS/
Investiția specifică: I3.2-Digitalizare SAJ Suceava, cod MS-732
Serviciul Județean de Ambulanță Suceava, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului Digitalizare SAJ Suceava, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României Pilonul II: Transformare Digitală, COMPONENTA 7: Transformare digitală, INVESTIȚIA: I3 – Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.2 – Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS – cod MS – 732.
Implementarea s-a realizat în baza contractului de finanțare nr. 1429/7/I3.2/25.04.2024.
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului a vizat accelerarea procesului de digitalizare a activității instituției în vederea dezvoltării comunicării între toate părțile implicate în serviciile de sănătate, contribuind astfel la o mai bună administrare și management al serviciilor de sănătate și la îmbunătățirea calității serviciilor și a coerenței actului managerial.
Proiectul s-a derulat în perioada 25 aprilie 2024-15 august 2026.
Prin implementarea acestui proiect au fost realizate:
- Îmbunătățirea/dezvoltarea rețelelor de comunicații și a infrastructurii IT/hardware la nivelul instituției;
- Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului non-clinic și a interoperabilității.
Valoarea totală a proiectului a fost de 3.448.507,75 lei (inclusiv TVA) din care:
– 2.864.014,00 lei fonduri PNRR;
– 584.493,75 lei TVA aferent.
Impactul investiției/reformei la nivelul localității/regiunii:
- Creșterea eficienței operaționale, prin digitalizarea fluxurilor de lucru și reducerea activităților administrative realizate pe suport de hârtie.
- Scurtarea timpului și a necesarului de resurse alocate pentru activitățile non-clinice.
- Creșterea calității serviciilor în logistica internă și către terți.
- Eficientizarea activității personalului existent și creșterea capacității de răspuns în situații de urgență.
- Sporirea securității și protecției datelor.
- Crearea premiselor pentru monitorizarea continuă a performanțelor și pentru dezvoltarea unor servicii publice mai accesibile și mai eficiente.
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