COMUNICAT DE PRESĂ

Privind finalizarea proiectului PNRR/2023/C7/MS/

Investiția specifică: I3.2-Digitalizare SAJ Suceava, cod MS-732

Serviciul Județean de Ambulanță Suceava, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului Digitalizare SAJ Suceava, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României Pilonul II: Transformare Digitală, COMPONENTA 7: Transformare digitală, INVESTIȚIA: I3 – Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.2 – Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS – cod MS – 732.

Implementarea s-a realizat în baza contractului de finanțare nr. 1429/7/I3.2/25.04.2024.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului a vizat accelerarea procesului de digitalizare a activității instituției în vederea dezvoltării comunicării între toate părțile implicate în serviciile de sănătate, contribuind astfel la o mai bună administrare și management al serviciilor de sănătate și la îmbunătățirea calității serviciilor și a coerenței actului managerial.

Proiectul s-a derulat în perioada 25 aprilie 2024-15 august 2026.

Prin implementarea acestui proiect au fost realizate:

Îmbunătățirea/dezvoltarea rețelelor de comunicații și a infrastructurii IT/hardware la nivelul instituției;

Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului non-clinic și a interoperabilității.

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.448.507,75 lei (inclusiv TVA) din care:

– 2.864.014,00 lei fonduri PNRR;

– 584.493,75 lei TVA aferent.

Impactul investiției/reformei la nivelul localității/regiunii:

Creșterea eficienței operaționale, prin digitalizarea fluxurilor de lucru și reducerea activităților administrative realizate pe suport de hârtie.

Scurtarea timpului și a necesarului de resurse alocate pentru activitățile non-clinice.

Creșterea calității serviciilor în logistica internă și către terți.

Eficientizarea activității personalului existent și creșterea capacității de răspuns în situații de urgență.

Sporirea securității și protecției datelor.

Crearea premiselor pentru monitorizarea continuă a performanțelor și pentru dezvoltarea unor servicii publice mai accesibile și mai eficiente.

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