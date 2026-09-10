Dialog despre poezie cu poetul Dan Coman, la Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub

Casa de Poezie Light of ink și Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, în parteneriat cu Editura Charmides, organizează vineri, 18 septembrie 2026, începând cu ora 19.00, Seara de Poezie 1 (serile de toamnă 2026), eveniment cultural ce se va desfășura în Palo Santo Shop.

Va fi un dialog despre poezie cu poetul Dan Coman. În cadrul evenimentului, va avea loc lansarea volumului „Lipsa de greutate a lumii” (Editura Charmides, 2025), semnat de poetul Dan Coman, care a primit Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru Cartea de poezie.

Prezintă: cronicar literar Vlad Sibechi. Moderatoare: poeta Adela Șulea.

Organizator principal: prof. Gheorghe Cîrstian, Casa de Poezie Light of ink.

Prezentare

Dan Coman (n. 1975, Gersa/Bistrița-Năsăud) este poet, prozator, promotor cultural. A publicat poezie: Anul cârtiței galbene (Ed. Vinea, 2003), Ghinga (Ed. Vinea, 2005), Dicţionarul Mara, ghidul tatălui 0-2 ani (Ed. Cartier 2009), ERG (antologie, Ed. Charmides, 2012), Insectarul Coman (Ed. Charmides, 2017), Alesul (antologie Ed. Cartier, 2020), Lipsa de greutate a lumii (Ed. Charmides, 2025). Coautor al antologiei Compania poeților tineri în 100 de titluri alese de Dan Coman și Petru Romoșan (Editura Compania, 2011). De asemenea, a publicat proză: Irezistibil (Ed. Cartea Românească, 2010), Parohia (Ed Cartea Românească, 2012), Căsnicie (Ed. Polirom, 2015), Aceste lucruri care nu se vor schimba niciodată (Ed. Polirom, 2019), Enescu. Caiete de repetiții (Ed. Polirom, 2019), Plictisitoarea vacanță a fraților Rățoi (Ed. Arthur, 2021), Ce preferi? (Ed. Polirom, 2022). A primit Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru debut (2004), Premiul Național de poezie Mihai Eminescu pentru Opera Prima (2004), Vilenica Crystal Prize (Slovenia, 2011), Premiul Radio România Cultural (2010, 2018), Premiul Observator Cultural (2018), Premiul Cartea de poezie a anului 2017 în cadrul Galei tinerilor scriitori (2018), Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru Cartea de Poezie (2026). Locuiește la Bistrița unde organizează Festivalul Internațional de Poezie și Muzică Poezia e la Bistrița. Textele sale sunt incluse în antologii din România, Suedia, Franţa, SUA, Serbia, Ungaria, Slovenia, Canada. Este profesor de filosofie la Colegiul Național Liviu Rebreanu din Bistrița.

Vă prezentăm un fragment din „Scrisoarea V”, din volumul „Lipsa de greutate a lumii”, Editura Charmides, 2025, volum semnat de Dan Coman: „luni, hainele aruncate la-ntîmplare./ marţi. pat dublu și cafea./ miercuri. liniștea abruptă a dimineţii,/ geamul aburit în baie. bătăile/ tot mai dezordonate ale inimii./ joi, plăcerea de la capătul corpurilor./ vineri. aerul rece prin păr./ sîmbătă. mîinile ciocnindu-se întruna/ ca niște pahare de cristal,/ înainte să bem./ căderea în somn, duminică,/ trezirea în vis”.