Dialog despre poezie cu poeții Ioan Caulea și Dan Cristian Iordache, duminică, la Palo Santo

Dialog despre poezie cu poeții Ioan Caulea și Dan Cristian Iordache, duminică, 1 noiembrie 2026, începând cu ora 19.00, la Seara de Poezie 5 (serile 2026 toamna), în Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub (municipiul Suceava, Strada Bistriței 8).

Acțiunea culturală este organizată de Casa de Poezie Light of ink și Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, în parteneriat cu Editura EIKON.

În cadrul evenimentului, va avea loc lansarea volumelor „Lacrimi și dinți” (Editura EIKON, 2026) de Ioan Caulea și „Jnana” (Editura EIKON, 2026) de Dan Cristian Iordache.

Invitați: poetul Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni (SSB), și criticul literar Isabel Vintilă. Prezintă cronicarul literar Vlad Sibechi. Moderatoare: poeta Adela Șulea. Organizator: Gheorghe Cîrstian, Casa de Poezie Light of ink.

Prezentare

Ioan Caulea (n. 1971, Fălticeni) este absolvent al Facultății de Filosofie a Universității „Al. I. Cuza” Iași, profesor de Filosofie la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni. A publicat poezie în reviste literare (Antares, Septentrion, Monitorul de Poezie etc.) și antologii. A câștigat mai multe premii la concursuri literare, între care premiul I Concursul de volume de poezie pentru autorii nedebutați, organizat de Editura Castrum de Thymes. A publicat în 2023 volumul de debut “Arabescuri” la Editura Castrum de Thymes. Anul acesta i-a apărut la Editura EIKON volumul „Lacrimi și dinți”. Este membru al Cenaclului Literar „Nicolae Labiș” din Fălticeni & al Cenaclului Transfrontalier „Mașina cu Poeți”.

Ioan Caulea

Poetul Dan Cristian Iordache (n. 1970, Suceava) a absolvit Universitatea Tehnică de Construcții București. A publicat mai multe volume de poezii: „Poate există” (2008), „Achtung maybe” (2009), „Abel şi eu” (2010), „Karawane” (2012), „Avatarurile domnului Oanea” (2013), „Semn spre bine” (2014), „Diafan” (2019), „Scrisori pentru Saraswati” (2021), „Cât mai departe de noi” (2022), „Om Flip” (2023). Anul acesta a publicat volumul „Jnana” la Editura EIKON. Articole şi grupaje de poezii i-au apărut în Bucovina Literară, FeedBack, Porto Franco, Baadul Literar, Crai nou, Hyperion, omiedesemne.ro. Este membru fondator al Cenaclului „Zidul de Hârtie” din Suceava & al Cenaclului Transfrontalier „Mașina cu Poeți”. Este membru al Societăţii Scriitorilor Bucovineni.