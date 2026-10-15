„Día de los Muertos” – Mexicul, între viață, memorie și culoare, în fotografiile lui Marian Plaino, la Muzeul de Istorie din Suceava

Muzeul Național al Bucovinei invită publicul miercuri, 4 noiembrie 2026, la ora 13:00, la Muzeul de Istorie din Suceava, la vernisajul expoziției de fotografie dedicate uneia dintre cele mai spectaculoase tradiții ale culturii mexicane – „Día de los Muertos” (Ziua Morților).

Expoziția, curatoriată de dr. Alexandru Constantin Chituță, manager al Complexului Național Muzeal „Moldova” din Iași, reunește fotografii realizate de Marian Plaino și va putea fi vizitată în perioada 4 noiembrie – 4 decembrie 2026, cu acces gratuit.

O sărbătoare a memoriei, dar și a vieții, „Día de los Muertos” este celebrată în Mexic în fiecare an, pe 1 și 2 noiembrie. Tradiția este construită în jurul credinței că, în aceste zile, cei plecați se întorc simbolic pentru a fi din nou aproape de cei dragi. Casele și spațiile publice se umplu de altare decorate cu ofrande, fotografii, lumânări și flori de cempasúchil, ale căror petale marchează, simbolic, drumul sufletelor către altar.

În Mexic, comemorarea capătă o expresie vizuală impresionantă. Familiile pregătesc mormintele cu flori, tămâie și lumânări, spun rugăciuni și își amintesc întâmplări din viața celor dispăruți. În lumina lumânărilor, cimitirul devine un loc al întâlnirii și al memoriei, fiecare mormânt transformându-se, pentru câteva ore, într-o poveste a familiei.

Expoziția surprinde și dimensiunea spectaculoasă a acestei tradiții: marile manifestări din Mexico City, altarele dedicate personalităților, miile de flori, luminile și simbolurile specifice, dar și atmosfera din Oaxaca, unde Comparsa aduce pe străzi costume tradiționale și fantastice, muzică, dans și personaje emblematice pentru „Día de los Muertos”.

Unul dintre cele mai cunoscute simboluri este La Catrina, personaj devenit emblematic pentru cultura mexicană. Craniile și scheletele viu colorate nu sunt asociate aici cu spaima specifică Halloweenului, ci cu acceptarea morții ca parte firească a ciclului vieții. La Catrina, pornită din satira grafică a lui José Guadalupe Posada și consacrată ulterior ca emblemă culturală și prin opera lui Diego Rivera, este astăzi prezentă în costume, pictură, grafică, sculptură, ceramică și numeroase forme ale culturii vizuale contemporane.

· Marian Plaino – de la rigoarea matematicii la arta fotografiei

Matematician prin formație, fotograf prin vocație și creator al unui atelier care lucrează astăzi pentru peste 150 de muzee, Marian Plaino are un parcurs profesional în care precizia, meșteșugul și sensibilitatea vizuală se întâlnesc firesc.

Născut la București, în 1974, Marian Plaino a absolvit Facultatea de Matematică a Universității din București, în 1997, iar între 1998 și 2003 a fost profesor de matematică. Pasiunea pentru fotografie prinsese însă contur încă din anii studenției, când a urmat cursul de „Tehnică și artă foto-video a reportajului”, organizat de Casa de Cultură a Studenților „Grigore Preoteasa”, sub îndrumarea profesorului Emilian Urse.

În anii care au urmat, a practicat fotografia de eveniment și a colaborat cu revistele Munții Carpați și Vacanțe și călătorii. Chiar și atunci când activitatea atelierului său a devenit dominantă, fotografia a rămas o prezență constantă. Multă vreme fidel aparatului clasic pe film, Marian Plaino a aprofundat în paralel tehnicile de prelucrare și editare a imaginii, iar din 2013 s-a dedicat din nou, cu intensitate, fotografiei.

Rezultatele conturează astăzi un palmares remarcabil: peste 850 de premii obținute în aproximativ 70 de țări, 7 trofee și de 13 ori titlul de „Cel mai bun autor”. A fost, de asemenea, membru al juriului la 11 concursuri internaționale de fotografie.

În ultimii ani, recunoașterea internațională s-a consolidat prin mențiuni de onoare la Siena International Photo Awards, în 2024 și 2025, medalia de aur la International Photography Awards 2024, statutul de finalist al celei de-a 22-a ediții a concursului anual de fotografie al revistei Smithsonian și includerea pe lista scurtă a premiilor regionale Sony World Photography Awards 2025. În palmares se adaugă Locul I la „Photolympic” 2025, Sankt Petersburg, și Locul al II-lea la „Photolympic” 2026, Novi Sad.

Deține importante distincții și titluri acordate de organizații fotografice internaționale și naționale, între care EFIAP Silver – Federația Internațională de Artă Fotografică, C*MoL – Master of Light, E.AAFR – Asociația Artiștilor Fotografi din România și GPU Crown 3 – Global Photographic Union.

Fotografiile sale au ajuns, de asemenea, în paginile unor publicații prestigioase din Europa: Photo Magazine – Franța, GEO și Digital Photo – Germania, National Geographic Traveller și The Times – Marea Britanie.

Dincolo de cifre, premii și distincții, fotografia lui Marian Plaino vorbește despre curiozitatea de a descoperi lumea și răbdarea de a surprinde acel moment în care un loc, un chip sau o tradiție își dezvăluie povestea. Este o privire construită în timp, la întâlnirea dintre rigoarea matematicianului, experiența meșteșugarului și sensibilitatea fotografului.

„Día de los Muertos” – Mexicul, între viață, memorie și culoare, în fotografiile lui Marian Plaino, la Muzeul de Istorie din Suceava

O colaborare care, la Muzeul Național al Bucovinei, a devenit tradiție

Marian Plaino este legat de lumea muzeelor nu doar prin fotografie. În 2003, inspirat de călătoriile cu trenul prin Europa și de suvenirurile descoperite în muzeele europene, a înființat, împreună cu soția sa, Iulia, atelierul Gorgona Design. Pornind de la propriile fotografii realizate prin țară și de la primele produse prezentate la târgurile organizate de Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” și Muzeul Țăranului Român, atelierul s-a dezvoltat treptat, iar în prezent realizează produse personalizate pentru peste 150 de muzee din România.

Pentru Muzeul Național al Bucovinei, colaborarea cu Gorgona Design a devenit, în timp, o adevărată tradiție. Produsele personalizate realizate pentru expozițiile, proiectele și evenimentele muzeului duc mai departe imaginile și poveștile patrimoniului, transformându-le în obiecte-suvenir care păstrează experiența vizitei și după ieșirea din muzeu.

De această dată, colaborarea capătă o nouă dimensiune: Marian Plaino vine în fața publicului sucevean în ipostaza de fotograf, aducând la Muzeul de Istorie imagini dintr-un univers cultural aflat la mii de kilometri distanță, surprins prin experiența călătorului și sensibilitatea artistului fotograf.

„Vă invităm, așadar, între 4 noiembrie și 4 decembrie 2026, la Muzeul de Istorie din Suceava, să descoperiți prin fotografiile lui Marian Plaino un Mexic al culorilor intense, al tradițiilor păstrate cu pasiune și al unei relații aparte cu memoria celor plecați”, transmit reprezentanții Muzeului Național al Bucovinei.