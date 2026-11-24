COMUNICAT DE PRESĂ

LANSAREA PROIECTULUI

DEZVOLTAREA RETELEI DE SCOLI VERZI- CONSTRUIRE CORP NOU LA SCOALA GIMNAZIALA „DR. SIMION SI METZIA HIJ”, IN COMUNA VOLOVAT, JUDETUL SUCEAVA

COMUNA VOLOVĂȚ a semnat Contractul de finanțare nr. 1307 în data de 16.11.2026 pentru proiectul cu titlul „ DEZVOLTAREA RETELEI DE SCOLI VERZI- CONSTRUIRE CORP NOU LA SCOALA GIMNAZIALA „DR. SIMION SI METZIA HIJ”, IN COMUNA VOLOVAT, JUDETUL SUCEAVA”, cod SMIS 372139, proiect finanțat prin Programul Regional 2021 – 2027, Prioritatea P6 O regiune educată, Obiectiv Specific: Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului:

Asigurarea sustenabilitatii unitatii de invatamant din Comuna Volovat, prin tranzitia la scoli verzi, si anume prin construirea unei școli noi care să respecte conceptul de „școală verde”, intr-o zona cu crestere demografica, scoala prietenoasa cu mediul si performanta, care ofera mai multe avantaje elevilor, profesorilor, parintilor si comunitatii. În același timp, realizarea acestei investiții vizează combaterea accesului limitat la educație, în special în ceea ce privește educația timpurie, crearea unei infrastructuri de calitate, a unui sistem de educație echitabil și a unor servicii esențiale privind oferta educațională, acestea fiind necesare în creșterea calității vieții generațiilor viitoare

Obiective specifice ale proiectului:

Realizarea unei scoli verzi – construcție nouă, independentă, ce va deservi activitatea educațională a comunei, amenajarea noilor săli de clasă, a laboratoarelor și a celorlate spații se va face astfel încât întreg sediul să răspundă normelor de funcționare a instituților de învățământ. Clădirea noua se va realiza în regim de înălțime P+2E, cu suprafața desfășurată de 3568,25 mp, si va include 15 sali de clasa, laborator de stiinte, biblioteca, zone de recreere, cabinet medical, spatiu tehnic, grupuri sanitare la fiecare nivel raportate la numarul de elevi, raportate la P+2E, iar in realizarea acesteia se vor lua înconsiderare aspecte privind soluțiile eficiente energetic și responsabile față de mediu,impact redus asupra mediului, crearea unor condiţii de igienă corespunzătoare. Asigurarea unor soluții de management adecvate si eficiente, atât în ceea ce privește implementarea proiectului, cât și în ceea ce privește asigurarea sustenabilității investiției.

Valoarea totală a Contractului de finanțare: 35.133.183,50 lei

Valoarea totală eligibilă: 8.826.401,64 lei, din care 5.737.161,07 lei finanțare UE

Perioada de implementare a proiectului este 12 luni, de la data semnarii Contractului de Finanțare, respectiv de la 16.11.2026 pana cel târziu la data de 16.11.2027.

Proiect cofinanțat din Programul Regional Nord-Est 2021 – 2027

www.regionordest.ro

Date de Contact:

COMUNA VOLOVĂȚ

Adresa: Localitatea Volovăț, Strada Dragos Vicol nr. 2,

cod postal 727615, Judetul Suceava

Telefon: 0745019719; Email: primariavolovat@yahoo.com

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