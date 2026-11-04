COMUNICAT DE PRESĂ

03.11.2026

LANSAREA PROIECTULUI

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA STRAJA, JUDEȚUL SUCEAVA

COMUNA STRAJA a semnat Contractul de finanțare nr. 1258 în data de 14.10.2026 pentru proiectul cu titlul „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA STRAJA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cod SMIS 343265, proiect finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021 – 2027, Prioritatea P6 O regiune educată, Obiectiv Specific: Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:

Dezvoltarea infrastructurii educaționale în comuna Straja, județul Suceava, prin construirea unei săli de sport care să ofere un spațiu corespunzător pentru desfășurarea activităților sportive școlare și extrașcolare, indiferent de condițiile meteorologice.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Implementarea unor soluții de eficiență energetică, precum sisteme de iluminat LED, izolație termică performantă și surse alternative de energie (panouri solare/fotovoltaice); Crearea unui spațiu accesibil tuturor utilizatorilor, inclusiv persoanelor cu dizabilități, prin implementarea de soluții conforme normativelor privind accesibilitatea (rampă, toalete adaptate); Dotarea sălii cu echipamente sportive și mobilier specific.

Valoarea totală a Contractului de finanțare: 7.981.690,73 lei.

Valoarea totală eligibilă: 7.373.020,01 lei, din care 4.792.463,01 lei finanțare UE (FEDR).

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 7.225.559,60 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 38 de luni de la data semnării Contractului de finanțare, respectiv de la 14.10.2026 până la data de 14.12.2029.

Proiect cofinanțat din Programul Regional Nord-Est 2021 – 2027

www.regionordest.ro

Date de contact: COMUNA STRAJA

Adresa: str. Principală, nr. 484 A, localitatea Straja, județul Suceava

Telefon: 0230576947; E-mail: primaria_straja@yahoo.com; Web: https://primariastrajasv.ro/

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro