Comunicat de presă

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Finalizare proiect:

„DEZVOLTAREA DE SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT LOCAL ÎN ORAȘUL DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

UAT Orașul Dolhasca, cu sediul în Orașul Dolhasca, Aleea Esplanadei, nr. 5, județul Suceava, anunță finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA DE SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT LOCAL ÎN ORAȘUL DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cod de identificare C10-I1.2-786.

Proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), Titlu apel PNRR/2022/C10/I1.2, Runda 1.

Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătățirea sistemului de management local din orașul Dolhasca, prin dezvoltarea infrastructurii TIC destinate monitorizării și siguranței spațiului public și prin dotarea localității cu mobilier urban inteligent.

În urma finalizării proiectului, infrastructura TIC implementată a contribuit la dezvoltarea și modernizarea sistemului de monitorizare a spațiului public, prin instalarea unui sistem integrat de supraveghere video. Totodată, a fost achiziționată o dronă destinată identificării zonelor și situațiilor de risc, precum și colectării și actualizării datelor spațiale.

Proiectul a susținut, de asemenea, modernizarea și creșterea atractivității spațiului public prin dotarea acestuia cu mobilier urban inteligent, respectiv bănci smart și infochioșcuri. Noile dotări contribuie la crearea unui spațiu public modern, accesibil și adaptat nevoilor actuale ale cetățenilor, oferind totodată noi modalități de acces la informații și facilități pentru comunitate.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.702.494,54 lei cu TVA, din care 1.415.392,18 lei a reprezentat valoarea eligibilă din PNRR, iar 287.102,36 lei valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 44 luni de la data de 30.12.2022 până la data de 30.08.2026.

UAT Orașul Dolhasca

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