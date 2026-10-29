Dezrădăcinarea celor plecați la muncă în străinătate este una dintre cele mai puțin discutate consecințe ale migrației românești. Despre banii trimiși acasă și despre casele construite se vorbește des, însă despre costul psihologic al plecării se vorbește rar. Dezrădăcinarea înseamnă pierderea sentimentului de apartenență: omul nu se mai simte acasă nici în țara în care muncește, nici în locul din care a plecat.

Mecanismul acestui proces are o logică simplă. Cei mai mulți pleacă având un plan temporar: „stau doi-trei ani, strâng bani și mă întorc”. Pentru că se consideră doar în trecere, mulți nu investesc în viața de acolo. Nu învață temeinic limba, nu își fac prieteni locali și lucrează cât mai multe ore. Viața se reduce la muncă și somn. În același timp, legătura cu acasă slăbește, deoarece lipsesc de la evenimentele importante, iar copiii cresc fără ei. Astfel, omul ajunge să nu mai aparțină nici aici, nici acolo, iar anii planificați devin adesea zece. Când revine în vizită, constată că și acasă viața a mers mai departe fără el: prietenii au alte preocupări, iar familia s-a obișnuit cu absența lui.

Cercetarea științifică confirmă acest tablou. Un studiu realizat de psihologii Ioana Marin și Francesco Mancini, publicat în 2017 în „Revista de cercetare și intervenție socială”, a evaluat sănătatea mintală a 107 români stabiliți în Italia, cu ajutorul unui chestionar psihiatric standardizat. Rezultatele au fost îngrijorătoare: aproape o treime dintre participanți au depășit pragul clinic pentru depresie majoră, iar proporții asemănătoare au fost înregistrate pentru anxietate generalizată și fobie socială. Mai importantă decât procentele este însă explicația lor. Autorii au identificat doi factori care prevedeau nivelurile clinice de anxietate și depresie: discriminarea etnică percepută și cunoașterea slabă a limbii țării gazdă. Cu alte cuvinte, suferința nu provenea din munca grea în sine, ci din sentimentul de excludere și din imposibilitatea de a comunica deplin. Acestea sunt tocmai elementele care definesc dezrădăcinarea. Eșantionul studiului este relativ mic, iar rezultatele nu pot fi generalizate automat la toți românii din diaspora, însă ele coincid cu concluziile altor cercetări internaționale despre migranți: munca precară, izolarea și integrarea socială slabă sunt asociate constant cu o sănătate mintală mai fragilă. Concluzia logică este că, dacă excluderea și bariera lingvistică alimentează suferința, soluțiile trebuie să acționeze exact asupra acestor cauze.

Pornind de la aceste date, se conturează cinci soluții practice. Prima este învățarea limbii dincolo de nivelul de supraviețuire. Studiul arată că limba nu este doar un instrument de lucru, ci și un factor de protecție psihică. Cine vorbește doar cât îi trebuie la serviciu rămâne mereu un străin. Un curs serios, chiar și de două ori pe săptămână, reduce izolarea și sporește încrederea în sine.

A doua soluție este construirea deliberată a unei rețele sociale în țara de lucru. Relațiile nu apar de la sine, de aceea este util ca persoana să aleagă o activitate constantă în afara muncii, cum ar fi sportul, voluntariatul sau implicarea într-o comunitate religioasă. Întâlnirile repetate cu aceiași oameni creează familiaritate și sprijin, care contrabalansează efectele discriminării.

A treia soluție este stabilirea unui plan clar, cu un termen și un obiectiv financiar scrise. Un plan vag, de tipul „mai stau puțin”, se prelungește la nesfârșit și îl menține pe om într-o stare de provizorat permanent. Un plan precis dă sens efortului și permite decizii asumate: fie integrarea reală acolo, fie pregătirea întoarcerii.

A patra soluție este implicarea constantă în viața familiei rămase acasă. Apelurile scurte și zilnice sunt mai valoroase decât cele lungi și rare. Părintele plecat trebuie să participe la deciziile privind școala copiilor și la problemele de zi cu zi, pentru a rămâne un membru activ al familiei, nu doar o sursă de venit.

A cincea soluție este solicitarea la timp a unui ajutor de specialitate. Insomnia care persistă săptămâni la rând, retragerea socială, iritabilitatea constantă sau creșterea consumului de alcool sunt semnale de alarmă. Consilierea psihologică online, în limba română, este astăzi accesibilă și discretă și poate preveni transformarea disconfortului în boală.

Munca în străinătate poate schimba în bine viața unei familii, dar numai dacă omul nu se pierde pe sine pe drum. Banii pot construi o casă, însă sentimentul de acasă se construiește prin limbă, relații și prezență.

Psiholog Mihai Moisoiu

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