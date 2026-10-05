„Vast şantier de muncă”

„Dat fiind că teritoriul Bucovinei a fost teatrul de operaţiuni al celor mai crâncene lupte in timpul războiului mondial, conducerea administraţiei locale a luat toate măsurile pentru refacerea edificiilor comunale, a şcolilor primare, a bisericilor, a podurilor şi podeţelor. Astfel, au fost reparate podurile din comunele Iabloniţa, Câmpulung, Horodnicul de Jos, unde se face o clădire nouă, şi Oprişeni, lucrări executate din fondurile comunale. Ce priveşte şcolile, s’au terminat reparaţiile la edificiile din comunele Burla, Volovăţ, 2 şcoli din comuna Straja, Seletin, Iabloniţa, Sălăşeni, Câmpulung, Câmpeni, iară în curs de terminare se află lucrările din comunele Mănăstioara, Marginea, Chiseliţeni, Bănceşti, Bilca şi Candreni, toate aceste îmbunătăţiri fiind executate cu o subvenţie de lei 325.000 dată din partea Ţinutului Suceava”.

„Suceava”, Anul I, nr. 210, Septemvrie 1939.

„Dezordine”

„Pentru ca în Suceava să se păstreze ordinea şi curăţenia, sfatul popular a luat o serie de hotărâri şi a elaborat unele decizii care, din păcate, nu se respectă. La intrarea situată între hotelul de stat nr. 2 şi Cooperativa <21 Decembrie>, secţia de mobilă, s-au pus două tăbliţe care încunoştiinţează cetăţenii, una privitor la interzicerea staţionării căruţelor şi alta privitor la interzicerea depozitării gunoaielor. Cu toate acestea aici pot fi văzute staţionînd zeci de căruţe şi depozitate mormane de gunoaie”.

„Zori Noi”, Anul XI, nr. 2748, Suceava, Septembrie 1956.