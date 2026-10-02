„Destine și mărturii. 85 de ani de la deportările în Transnistria”, expoziție-document la Siret

Cu prilejul Zilei Naționale de Comemorare a Holocaustului – 9 octombrie, Muzeul Național al Bucovinei organizează expoziția-document „Destine și mărturii. 85 de ani de la deportările în Transnistria”, dedicată memoriei victimelor Holocaustului și destinelor celor care au trecut prin experiența deportării. Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 9 octombrie 2026, la ora 11:00, la Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina, Siret. Expoziția poate fi vizitată în perioada 9 octombrie – 22 noiembrie 2026.

Conform datelor istorice, în urmă cu 85 de ani, la 9 octombrie 1941, începea deportarea în masă a evreilor din Basarabia și Bucovina în Transnistria. Femei, copii, bătrâni, familii întregi au fost smulși din casele lor și obligați să pornească spre un destin necunoscut. Deportarea a însemnat pierderea libertății, destrămarea familiilor, foamete, frig, boli și moarte.

Prin documente de arhivă, fotografii, hărți și date statistice, expoziția reconstituie dimensiunea istorică a deportărilor, dar încearcă să privească și dincolo de cifre, spre oamenii ale căror vieți au fost schimbate pentru totdeauna.

Panourile expoziției evocă, de asemenea, personalități precum Regina-Mamă Elena și Traian Popovici, primarul Cernăuțiului, care au intervenit pentru salvarea evreilor în acei ani, precum și personalități marcante ale culturii evreiești din România și Bucovina.

Invitați

La eveniment vor participa prof. Sorin Golda, președintele Comunității Evreiești din Suceava, și prof. dr. Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, alături de elevi ai Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Prezența tinerilor conferă întâlnirii o semnificație aparte: memoria istorică rămâne vie atunci când este cunoscută, înțeleasă și transmisă mai departe.

Expoziția este realizată de muzeograf Cristina Slavic, din cadrul Serviciului Istorie al Muzeului Național al Bucovinei. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei.