Despăgubiri mari obținute pentru un bărbat accidentat grav de o mașină, deși firma de asigurări a autorului era falimentara Euroins

Un bărbat rănit într-un accident rutier produs în septembrie 2023 a primit despăgubiri în valoare totală de 285.184 de lei, printr-o acțiune pe care avocații acestuia au înaintat-o la momentul potrivit, într-un dosar de despăgubire, la Fondul de Garantare a Asiguraților. Avocații Cristina Florea-Bucșă și Tudor Florea, cei care au reprezentat victima accidentului produs la Adâncata, au obținut plata sumelor de la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), banii fiind la acest moment în contul victimei.

Procedura a fost una aparte, întrucât autoturismul condus de șoferul responsabil de producerea accidentului era asigurat RCA la Euroins România, societate intrată ulterior în faliment.

Șoferul implicat în respectivul accident a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în atelajul hipo din afara carosabilului, în care se afla victima.

Cazul a făcut obiectul unei cercetări penale pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar împrejurările producerii accidentului au susținut concluzia potrivit căreia responsabilitatea pentru impact revenea conducătorului autoturismului, care a lovit din spate vehiculul în care se afla victima.

Bărbatul rănit a suferit leziuni care au necesitat între 65 și 70 de zile îngrijiri medicale, neavând viața pusă în pericol.

Un caz care demonstrează că nu trebuie să fim dezarmați în cazul unui accident în care asigurătorul este falimentar

Dosarul privind vătămarea corporală din culpă nu a mai ajuns în instanță, astfel că victima a început imediat lupta pentru despăgubirea traumei și a cheltuielilor de judecată.

Demersurile pentru recuperarea prejudiciului au fost însă complicate de situația societății la care era asigurat RCA autoturismul condus de persoana responsabilă de producerea accidentului, deoarece polița de asigurare fusese emisă de Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A., societate căreia Autoritatea de Supraveghere Financiară i-a retras autorizația de funcționare în martie 2023.

Acest caz demonstrează însă că nu trebuie să se ajungă la dezarmare în astfel de situații.

„Obținerea unei despăgubiri totale de 285.184 de lei evidențiază importanța unei fundamentări complete și riguroase a prejudiciului și demonstrează că falimentul asigurătorului nu trebuie să conducă, prin el însuși, la diminuarea drepturilor persoanei prejudiciate”, au transmis avocații.

Ce despăgubiri poate primi o persoană rănită într-un accident rutier

Accidentele rutiere soldate cu vătămări corporale nu generează numai costurile imediate ale tratamentului medical. Din punct de vedere juridic, prejudiciul suportat de victimă poate avea atât o componentă patrimonială, cât și una nepatrimonială.

Legislația RCA permite acordarea de despăgubiri inclusiv pentru vătămări corporale și prejudicii fără caracter patrimonial, iar în funcție de situația concretă pot fi avute în vedere cheltuielile medicale, costurile tratamentului și recuperării, transportul, pierderile de venit determinate de incapacitatea temporară sau permanentă de muncă și alte cheltuieli aflate în legătură directă cu accidentul.

O componentă distinctă o reprezintă daunele morale, destinate să compenseze durerile fizice, suferința psihică, perioada de recuperare, restrângerea vieții sociale și profesionale ori celelalte consecințe pe care accidentul le produce asupra vieții victimei.

Numărul zilelor de îngrijiri medicale este un element important, însă nu reprezintă singurul criteriu după care se stabilește valoarea despăgubirii. Gravitatea concretă a traumatismelor, intervențiile medicale, durata spitalizării și recuperării, eventualele sechele, afectarea capacității de muncă și impactul psihologic sunt elemente care pot influența cuantumul final.

Ce se întâmplă dacă societatea de asigurări RCA intră în faliment?

Fondul de Garantare a Asiguraților funcționează ca mecanism de protecție a creditorilor de asigurări în situația insolvenței sau falimentului unei societăți de asigurare. Persoana prejudiciată trebuie însă să urmeze procedura specială prevăzută de lege și să formuleze cererile corespunzătoare, însoțite de documentele necesare pentru stabilirea existenței și întinderii creanței.

Situația Euroins a generat un număr foarte mare de asemenea dosare. La momentul retragerii autorizației de funcționare, în martie 2023, societatea avea aproximativ 2,76 milioane de contracte RCA valabile.

Nu puțini sunt cei care, fără a urma calea cea mai facilă, precum exemplul din acest caz, nu au reușit să vadă despăgubiri nici după mulți ani, chiar și când este vorba de oameni care au suferit traume severe, unii chiar cu invaliditate.

Documentarea prejudiciului este mult mai complexă decât pare la prima vedere și de aceea este nevoie de avocați care să știe ce au de făcut

În dosarele de vătămări corporale, una dintre cele mai importante probleme este dovedirea completă a consecințelor accidentului.

„Certificatul medico-legal și numărul zilelor de îngrijiri medicale reprezintă doar o parte din probatoriu. Documentele privind spitalizarea și recuperarea, investigațiile medicale, recomandările de tratament, concediile medicale, cheltuielile suportate, eventualele pierderi de venit și documentele privind efectele psihologice ale accidentului pot deveni relevante pentru stabilirea despăgubirii.

De aceea, recomandăm victimelor accidentelor rutiere să păstreze încă de la început întreaga documentație medicală și toate înscrisurile care pot demonstra cheltuielile și consecințele accidentului”, au transmis Cristina Florea-Bucșă și Tudor Florea, avocați în cadrul Baroul Suceava.