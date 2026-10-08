„Desgropările din Cetatea Sucevei”

„Desgropările la vechia cetate din Suceava se continuă şi în anul acesta în chip îmbucurător. Pentru lucrările aceste au încuviinţat şi pentru anul acesta 300 de florini Înaltul minister de culte şi instrucţiune din Viena şi Înalta dietă a Bucovinei. Se află foarte numeroase monede moldoveneşti, svedice, turceşti şi polone şi alte multe obiecte. S’au descoperit cărămidi cu inscripţii şi s’a constatat că mare parte din cetate s’a conservat acoperită fiind printre dărâmături”.

„Patria”, Anul I, nr. 30, Cernăuţi, Septemvre 1897.

„Hanul din comuna Drăguşeni”

„La intrarea în regiunea Suceava, pe partea dreaptă a Drumului european 20, în comuna Drăguşeni – Fălticeni, zac în totală paragină dar neuitate pentru că figurează în nişte scripte colbuite de vreme, rămăşiţele unui han cu un vechi renume. Se aminteşte de existenţa lui într-un document încă de prin 1783. Indiferent dacă i se spunea Hanul lui Ştefăniţă Vodă sau Hanul lui Cuza, starea în care se află acest han ne îndeamnă la aduceri aminte. Şi nu orice fel de aduceri aminte, ci din acelea din vremurile lui bune şi încă dintre cele înmiresmate cu parfum de Cotnari, cu fleici şi frigărui unse cu mujdei. Sutele de ani care s-au scurs i-au determinat pe oamenii din comună să ceară în 1963 sau demolarea ruinelor, sau transformarea lor în cămin cultural, sau în indiferent ce numai să nu rămînă ca o casă a nimănui, lîngă drumul mare, în văzut tuturor”.

„Zori noi”, Anul XXII, nr. 6131, Suceava, Septembrie 1967.