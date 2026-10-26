Descoperiți un Mexic al culorilor intense și al tradițiilor, prin fotografiile lui Marian Plaino, la Muzeul de Istorie din Suceava

În perioada 4 noiembrie – 4 decembrie 2026, la Muzeul de Istorie din Suceava veți descoperi prin fotografiile lui Marian Plaino un Mexic al culorilor intense, al tradițiilor păstrate cu pasiune și al unei relații aparte cu memoria celor plecați.

Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Bucovinei, care invită publicul miercuri, 4 noiembrie 2026, la ora 13:00, la vernisajul expoziției de fotografie dedicate uneia dintre cele mai spectaculoase tradiții ale culturii mexicane – „Día de los Muertos” (Ziua Morților).

Expoziția, curatoriată de dr. Alexandru Constantin Chituță, manager al Complexului Național Muzeal „Moldova” din Iași, reunește fotografii realizate de Marian Plaino și va putea fi vizitată cu acces gratuit.

Matematician prin formație, fotograf prin vocație și creator al unui atelier care lucrează astăzi pentru peste 150 de muzee, Marian Plaino are un parcurs profesional în care precizia, meșteșugul și sensibilitatea vizuală se întâlnesc firesc.

Născut la București, în 1974, Marian Plaino a absolvit Facultatea de Matematică a Universității din București în 1997, iar între 1998 și 2003 a fost profesor de matematică. Pasiunea pentru fotografie prinsese însă contur încă din anii studenției, când a urmat cursul de „Tehnică și artă foto-video a reportajului”, organizat de Casa de Cultură a Studenților „Grigore Preoteasa”, sub îndrumarea profesorului Emilian Urse.

În anii care au urmat, a practicat fotografia de eveniment și a colaborat cu revistele Munții Carpați și Vacanțe și călătorii. Chiar și atunci când activitatea atelierului său a devenit dominantă, fotografia a rămas o prezență constantă. Multă vreme fidel aparatului clasic pe film, Marian Plaino a aprofundat în paralel tehnicile de prelucrare și editare a imaginii, iar din 2013 s-a dedicat din nou, cu intensitate, fotografiei.

Rezultatele conturează astăzi un palmares remarcabil: peste 850 de premii obținute în aproximativ 70 de țări, 7 trofee și de 13 ori titlul de „Cel mai bun autor”. A fost, de asemenea, membru al juriului la 11 concursuri internaționale de fotografie.

Experiența călătorului și sensibilitatea artistului fotograf

Marian Plaino vine, la început de noiembrie, în fața publicului sucevean în ipostaza de fotograf, aducând la Muzeul de Istorie imagini dintr-un univers cultural aflat la mii de kilometri distanță, surprins prin experiența călătorului și sensibilitatea artistului fotograf.

O sărbătoare a memoriei, dar și a vieții, „Día de los Muertos” este celebrată în Mexic în fiecare an, pe 1 și 2 noiembrie. Tradiția este construită în jurul credinței că, în aceste zile, cei plecați se întorc simbolic pentru a fi din nou aproape de cei dragi. Casele și spațiile publice se umplu de altare decorate cu ofrande, fotografii, lumânări și flori de cempasúchil, ale căror petale marchează, simbolic, drumul sufletelor către altar.

În Mexic, comemorarea capătă o expresie vizuală impresionantă. Familiile pregătesc mormintele cu flori, tămâie și lumânări, spun rugăciuni și își amintesc întâmplări din viața celor dispăruți. În lumina lumânărilor, cimitirul devine un loc al întâlnirii și al memoriei, fiecare mormânt transformându-se, pentru câteva ore, într-o poveste a familiei.

Expoziția surprinde și dimensiunea spectaculoasă a acestei tradiții: marile manifestări din Mexico City, altarele dedicate personalităților, miile de flori, luminile și simbolurile specifice, dar și atmosfera din Oaxaca, unde Comparsa aduce pe străzi costume tradiționale și fantastice, muzică, dans și personaje emblematice pentru „Día de los Muertos”.