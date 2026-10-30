La Iulius Mall Suceava, finalul acestei săptămâni aduce experiențe pentru toată familia: de la lumea lui Ion Creangă și a personajului Ivan Turbincă, până la roboți, experimente, fluturi și broscuțe tropicale. Iar pentru cei care preferă un spectacol plin de adrenalină, Circul Espinol mai rămâne în parcarea din zona Tedi până duminică.

Sâmbăta aceasta, de la ora 16.00, „Ivan Turbincă” aduce în fața publicului aventurile soldatului din povestea lui Ion Creangă. Turbinca fermecată, întâlnirile cu personaje năstrușnice, dar și confruntările îi vor purta pe cei mici într-o aventură plină de umor. Accesul este gratuit.

Descoperiți lumea roboților și a fluturilor vii, dar și povestea lui „Ivan Turbincă”, în weekend, la Iulius Mall Suceava

După spectacol, copiii își pot pune imaginația la lucru în cadrul unui atelier de creație. Între 17.00 și 19.00, în zona Reserved, cei mici vor picta, decupa și vor transforma materiale simple în cutii de bomboane. Atelierul se desfășoară în două serii, între 17.00 și 18.00 și între 18.00 și 19.00, iar participarea se face pe bază de înscriere, la numărul 0230 208 700.

Descoperiți lumea roboților și a fluturilor vii, dar și povestea lui „Ivan Turbincă”, în weekend, la Iulius Mall Suceava

Duminică, robotica preia scena. Între 11.00 și 17.00, Royal Engineers îi invită pe copii să descopere, prin joc și experimentare, cum funcționează lumea roboților. Activitatea este organizată în mai multe zone de lucru, cu jocuri și exerciții practice, iar în centrul experienței se află terenul de robotică, care îi ajută pe cei mici să vadă cum ideile și noțiunile descoperite în cadrul atelierului pot fi transformate în soluții concrete. Activitatea are loc în zona Reserved, iar participarea este liberă.

Începând de vineri, 30 octombrie, la Iulius Mall Suceava, toată familia poate face o călătorie într-un univers exotic. Până pe 8 noiembrie, între 10.00 și 20.00, curioșii vor face o incursiune într-o lume tropicală, în cadrul expoziției educative de fluturi și broscuțe tropicale. Biletul costă 15 lei și poate fi cumpărat de pe iabilet.ro sau direct de la intrarea în expoziție.

Iar pentru cei ce preferă adrenalina, Circul Espinol mai rămâne în parcarea din zona Tedi până duminică, 1 noiembrie. Acrobații la înălțime, echilibristică, momente comice și numere pline de adrenalină îi așteaptă pe spectatori.