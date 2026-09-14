Descoperind Bucovina prin Erasmus+: natură, cultură și cooperare europeană. ,,Academia montană” la Școala Gimnazială ,,George Voevidca” din Câmpulung Moldovenesc

Școala Gimnazială ,,George Voevidca” din Câmpulung Moldovenesc a fost gazda unei mobilități desfășurate în cadrul programului Erasmus+ KA121-SCH, reunind elevi și profesori din România și Polonia într-o experiență educațională dedicată învățării, colaborării și protecției mediului.

Din partea școlii partenere din Polonia, Szkoła Podstawowa nr. 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku, au participat opt elevi, însoțiți de profesorii Marcin Pasnikowski și Joanna Sekula. Activitățile și atelierele de lucru desfășurate pe parcursul celor cinci zile au fost organizate și susținute de o echipă dedicată formată din 8 elevi voluntari ai Școlii Gimnaziale „George Voevidca”, alături de profesorii Lăcrămioara Băcanu, Alina Roxana Pasinciuc, Adrian George Șalvari, Marcela Norocel, Laurențiu Huțuleac, Oltea Nistor, Daniela Stanciu și Cătălin Gânscă Lucian. La buna desfășurare a mobilității au contribuit, de asemenea, cadre didactice ale școlii, părinți implicați și colaboratori locali, elevi și cadre didactice ai Școlii Gimnaziale „Teodor V. Ștefanelli”, care au sprijinit organizarea activităților educative, culturale și outdoor. Prin profesionalismul, implicarea și spiritul de echipă, participanții din România și Polonia au avut parte de o experiență educațională autentică, desfășurată într-un mediu sigur, prietenos și inspirat de valorile Erasmus+.

Un moment deosebit al mobilității l-a constituit atelierul de robotică, susținut de elevul Iulian Andrei Sfarghiu, din clasa a VIII-a. Cu profesionalism, încredere și pasiune pentru tehnologie, acesta a prezentat platforma ARDUINO UNO, explicând principiile de funcționare și demonstrând aplicații practice realizate în cadrul activităților de robotică. Participanții din Polonia au fost impresionați de nivelul de pregătire al elevului și au participat activ la demonstrațiile interactive, descoperind modul în care programarea și electronica pot fi îmbinate în proiecte inovatoare. Activitatea a evidențiat creativitatea, competențele digitale și spiritul de inițiativă al elevilor școlii noastre, contribuind la schimbul de bune practici și la promovarea educației STEAM.

Pe parcursul celor cinci zile, participanții au fost implicați într-un program complex, care a îmbinat activitățile educaționale cu explorarea patrimoniului natural și cultural al Bucovinei. Mobilitatea a debutat cu prezentarea școlilor partenere și activități de cunoaștere, urmate de ateliere interactive precum „Students Investigate about Renewable Energies”, „Mini Robot Programming – Arduino Uno” și „Set of Scientific Experiments”, prin care elevii și-au dezvoltat competențele STEAM și au lucrat în echipe internaționale.

Una dintre cele mai apreciate experiențe a fost „Rarău Biodiversity Expedition”, o excursie educativă în Masivul Rarău, care a inclus activități precum „Forest Detectives”, pentru identificarea speciilor de arbori și observarea ecosistemului forestier, „Protected Plants Mission”, dedicată recunoașterii plantelor protejate, „Mountain Geology Point”, unde elevii au descoperit formațiunile geologice ale muntelui, și „Silent Nature Observation”, activitate de observare a păsărilor și faunei sălbatice. Picnicul organizat după principiile „Zero Waste Rules” a completat experiența, promovând un stil de viață responsabil și sustenabil.

Programul a inclus și activitatea „Mountain Safety Academy”, în cadrul căreia elevii au învățat reguli de deplasare pe traseele montane, orientare cu harta și busola, acordarea primului ajutor și pregătirea echipamentului pentru drumeție. Totodată, prin provocarea „Find Your Team Challenge”, participanții au descoperit principalele obiective istorice și culturale ale municipiului Câmpulung Moldovenesc, dezvoltând spiritul de echipă și abilitățile de orientare.

Vizitele de documentare la Muzeul Oului din Vama, Mănăstirea Moldovița, monument inclus în patrimoniul UNESCO, precum și călătoria cu Mocănița și activitățile sportive desfășurate în Parcul Ariniș din Gura Humorului au completat experiența culturală și recreativă a participanților. Elevii au realizat, de asemenea, expoziția foto „Nature Through My Lens” și au creat jurnale Erasmus în cadrul activității „Create Your Erasmus Story”, valorificând experiențele trăite pe parcursul mobilității.

Mobilitatea s-a încheiat prin ceremonia de acordare a certificatelor de participare, confirmând succesul unei săptămâni dedicate învățării, colaborării internaționale și schimbului intercultural. Proiectul Erasmus+ a oferit elevilor și profesorilor oportunitatea de a-și dezvolta competențele personale și profesionale, de a învăța unii de la alții și de a construi prietenii care vor continua dincolo de durata proiectului.

Coordonatori de proiect,

Prof. Lăcrămioara Băcanu

Prof. Marcela Norocel