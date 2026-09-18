Polițiștii de la Biroul de Combatere a Fraudelor Vamale Suceava au pus în executare, joi, cinci mandate de percheziție domiciliară, la Suceava și Neamț, într-un dosar de contrabandă cu țigări, principala acțiune având loc la o adresă din satul Cotu Băii, comuna Fântâna Mare, unde unul dintre suspecții vizați tocmai preluase și încerca să transporte cu un autoturism o cantitate de țigări.

În urma efectuării percheziției la imobilul din Cotu Băii, dar și la celelalte locații, au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor în jur de 4.400 pachete de țigări, circa 9 baxuri, în valoare de circa 100.000 lei.

În mașina care urma să plece cu țigări, respectiv în una din garaj, au fost găsite cantități importante de țigări.

Descindere a poliției la un „cuib” de țigări de contrabandă, unde două mașini erau încărcate pentru transport

Cele două autoturisme, un Ford și un Audi, au fost ridicate în vederea confiscării.

Suspectul identificat la fața locului este Mihai Vicovanu, în vârstă de 54 de ani, din municipiul Fălticeni, al cărui nume apare și în alte dosare de același fel.

În baza probatoriului administrat a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale față de bărbatul în vârstă de 54 de ani care, după audierea în calitate de suspect, în prezența apărătorului din oficiu, a fost reținut în arestul IPJ Suceava, pentru 24 de ore.