Deschiderea unui nou punct de frontieră, discutată în cadrul vizitei guvernatorului Regiunii Cernăuți la Palatul Administrativ Suceava

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a primit joi, la Palatul Administrativ, vizita guvernatorului Regiunii Cernăuți, Ruslan Osypenko, și a consulului general al României la Cernăuți, Irina-Loredana Stănculescu.

”Alături de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu, am discutat despre dezvoltarea celor două regiuni, conexiunea cu Autostrada A7 și demersurile pentru deschiderea unor noi puncte de frontieră, în special a celui de la Izvoarele Sucevei.

Am discutat și despre drumurile din zona punctelor de trecere a frontierei și despre măsurile necesare pentru fluidizarea traficului în acele zone.

Deschiderea unui nou punct de frontieră trebuie pregătită împreună cu infrastructura rutieră și vamală necesară, astfel încât să rezolve problemele de trafic, nu să creeze altele noi”, a declarat Gheorghe Șoldan, la finele întâlnirii oficiale.

În discuțiile avute a fost abordată și situația comunităților românești din regiunea Cernăuți și importanța păstrării limbii, identității și tradițiilor acestora.

”Am convenit ca, atunci când condițiile vor permite, să vizităm împreună aceste comunități și să discutăm direct cu românii de acolo”, a adăugat președintele administrației județene sucevene.