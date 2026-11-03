Deschiderea Muzeului de Artă din Suceava se amână pentru anul viitor

Muzeul de Artă, care va funcționa în aripa de est a clădirii Muzeului de Istorie din Suceava (în fostul sediu al Arhivelor Naționale), se va deschide abia anul viitor și nu în acest an, așa cum era planificat inițial. Finanțarea lucrărilor de restaurare și de adaptare la funcția de muzeu a spațiului se face printr-un proiect cu o valoare totală de 6,108 milioane de lei, din care 5,497 milioane de lei reprezintă suma nerambursabilă acordată de Institutul Național al Patrimoniului (INP), la care se adaugă contribuția proprie a Muzeului Național al Bucovinei, în valoare de 610.885 lei, aceasta fiind posibilă cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, sub autoritatea căruia funcționează muzeul.

Adoptarea târzie a bugetului de stat în acest an a dus la alocarea târzie a banilor, ceea ce a avut ca efect întârzierea lucrărilor. Directorul Muzeului Național al Bucovinei, dr. Emil Ursu, a declarat, marți, că sunt șanse bune ca până la sfârșitul anului să se finalizeze lucrările de construcție, dar darea în funcțiune a muzeului de artă cu siguranță va avea loc anul viitor.

Clădirea a necesitat lucrări ample de restaurare și reabilitare, cu instalații specifice de expunere și depozitare pentru colecția de artă. Cele aproximativ 3.000 de piese care formează colecția de artă a Muzeului Național al Bucovinei vor fi expuse în loturi de 110-120, de două ori pe an. Muzeul de artă va fi organizat cu patru secțiuni: pictură „clasică”, în patru săli, cu lucrări ale unor pictori precum Franz Xavier Knapp (1809-1883), Mihail (Mișu) Popp (1827-1892), Theodor Aman (1831-1891), Epaminonda Bucevschi (1843-1891), Ștefan Luchian (1868-1916), Nicolae Grigorescu (1838-1907), Ioan Andreescu (1850-1882), Theodor Pallady (1871-1956) sau Dumitru Ghiață (1888-1972).

Vizitatorii vor putea admira, printre altele, tablourile Păstorița, de Nicolae Grigorescu; portretele lui Ciprian Porumbescu și al Bertei Gorgon, de Mișu Popp, sau cunoscuta lucrare Suceava 1864, a lui Franz Xavier Knapp. Lucrările lui Knapp au și o mare valoare documentară deoarece litografiile sale oferă imaginea din acea vreme a unor localități, cum ar fi Suceava, Dragomirna, Cernăuți, Fântâna Albă, Vatra Dornei, Lăpușna, Storojineț, Vama, Putna etc..

O altă sală a muzeului de artă, cea mai mare, va fi dedicată sculpturilor din colecția Constantin Antonovici. Muzeul Național al Bucovinei deține cea mai mare colecție Antonovici din Europa, formată din 49 de sculpturi, dar spațiul nu va permite expunerea lor simultană. Un număr semnificativ de lucrări se mai găsește doar la Galeria Gertrude Stein, din New York, dedicată discipolilor lui Constantin Brâncuși. Pentru arta contemporană, muzeul va rezerva două săli, dar lucrări vor fi expuse și pe holurile destul de generoase.