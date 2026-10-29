Fie că vrei să mergi la un cabinet de dermatologie în Rădăuți, fie că alegi un cabinet de alergologie în Suceava, Clinica Hereditas îți oferă ambele specialități medicale în amândouă locațiile, Ipotești și Rădăuți. În sezonul în care aerul uscat și alergenii pun pielea și căile respiratorii la grea încercare, sucevenii și cei din împrejurimi au astfel specialiști la îndemână.

Ce poți rezolva la cabinetul de dermatologie din Rădăuți și Ipotești al Clinicii Hereditas?

Clinica Hereditas, unde poți găsi acel cabinet dermatologie Radauti de care ai nevoie, funcționează pe strada Iacob Zadik nr. 2, iar locația din Suceava este pe DC 70, 727325, Ipotești. Ambele primesc pacienți cu afecțiuni ale pielii, unghiilor, părului și scalpului. Aici poți solicita consultanță și tratament personalizat pentru probleme dermatologice, inclusiv tratarea ulcerelor, prelevarea de probe din piele, chiuretajul leziunilor și terapia cu PRP.

Dermatoscopia ajută la depistarea timpurie a modificărilor suspecte ale pielii, iar dermato-venerologia include și bolile cu transmitere sexuală, un subiect pe care medicii îl tratează natural, fără prejudecăți. Adesea, pielea reflectă starea generală a organismului, iar multe afecțiuni interne se observă mai întâi la suprafață, de aceea dermatologia este înrudită cu medicina internă.

La Clinica Hereditas Radauti și Ipotești, pacienții apreciază atenția pe care o primesc în cabinet, iar o recenzie publică de pe pagina de Google a clinicii o arată clar:

„Recomand cu toată inima oricui are nevoie de un consult de specialitate în dermatologie, această clinică și pe doamna doctor Laura Stătescu. Explică foarte bine totul, este răbdătoare și empatică inclusiv cu cei mai mici pacienți.” (https://maps.app.goo.gl/FkZTY6FwLaKnY2iVA)

Dermatologie și alergologie, în Rădăuți și Suceava: cum completează Clinica Hereditas harta locală?

Când are sens o vizită la cabinetul de alergologie din Suceava?

Strănuți des, ochii îți sunt iritați, ai tuse seacă sau dificultăți de respirație? Cauza poate fi o alergie. La Clinica Hereditas, medicii evaluează rinita alergică, conjunctivita alergică, astmul bronșic, eczema, dermatita de contact, alergiile alimentare, alergiile cauzate de înțepăturile de insecte și de medicamente, precum și reacțiile severe de tip anafilaxie.

Simptomele care revin în aceleași perioade ale anului sau tusea care persistă sunt motive pentru care este indicat un consult la un cabinet alergologie Suceava.

La Clinica Hereditas, diagnosticul se bazează pe teste cutanate prick pentru alergeni respiratori și alimentari, spirometrie și teste de provocare la cubul de gheață. Un diagnostic clar permite medicului să stabilească un plan personalizat de tratament. Acolo unde este indicat, medicul poate iniția și menține imunoterapia, cu monitorizarea tratamentului. Serviciile sunt disponibile atât la Ipotești, cât și la Rădăuți.

Care este programul și cum te programezi?

Consultațiile la Clinica Hereditas, fie că vorbim de alergologie, fie că vorbim de dermato-venerologie sau alte specialități medicale, se fac pe bază de programare. Informații despre programul din cele două locații din județul Suceava, Ipotești și Rădăuți, alături de detalii de contact, sunt disponibile pe site-ul clinicii: clinica-hereditas.ro.

Programarea poate fi făcută telefonic sau completând formularul din secțiunea Contact a site-ului. După ce aceasta a fost făcută, vei primi un telefon de reamintire înainte de ziua consultului, pentru a confirma sosirea ta la clinică.

Întrebări frecvente

Ce documente trebuie să aduc la consultație?

Cartea de identitate, dacă ești adult, sau certificatul de naștere al copilului, dacă ești aparținătorul unui minor, plus orice documente medicale relevante din istoricul tău.

Pot face controlul la aceeași clinică?

Da, serviciile includ consulturi de control, iar evoluția afecțiunii poate fi urmărită de medic.

Unde se află laboratorul de analize?

Laboratorul Hipocrat, parte din familia Hereditas, funcționează în Suceava, pe strada Vasile Bumbac, nr. 18, bloc 18, de luni până vineri, între 7:00 și 16:00.

Rezumat

Clinica Hereditas Suceava oferă servicii de dermatologie și alergologie atât în Rădăuți, cât și în Ipotești, consultații pe bază de programare, fără așteptare, alături de servicii de ortopedie pediatrică, chirurgie vasculară și neurologie, printre altele, într-un cadru medical cu laborator propriu, accesibil sucevenilor și celor din împrejurimi.

Când ai simptome precum mâncărimi, iritații ale pielii, strănut sau tuse persistentă, poți face o programare la Clinica Hereditas, în Rădăuți sau în Suceava, la dermatolog sau alergolog. Ai grijă de tine, aproape de casă!

Contact:

0330 408 407

office@clinica-hereditas.ro

DC 70, 727325 Ipotești

Strada Gen. Iacob Zadik 2, 725400 Rădăuți

Social Media: facebook.com/clinica.hereditas

Sursă foto: clinica-hereditas.ro și magnific.com