Derbiul Cetatea – Știința Poli Timișoara va fi transmis în direct la TV

Etapa a XIV-a a Ligii a II-a programează un meci foarte dificil pentru Cetatea, care va primi pe stadionul Areni vizita celei de-a doua clasate, Știința Poli Timișoara, singura formație neînvinsă în actuala ediție de campionat.

Partida este considerată ofertantă și de către deținătorii drepturilor TV, astfel încât va fi transmisă în direct pe canalele DigiSport și PrimaSport în ziua de sâmbătă, 21 noiembrie, cu începere de la ora 12.30.

Echipa suceveană are mare nevoie de victorie în condițiile în care n-a obținut decât un punct în ultimele două runde și s-a îndepărtat la trei lungimi de zona play-off cu opt etape înainte de finalul sezonului regulat.