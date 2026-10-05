Deputatul Valentin Răducea vrea ca viitorul premier desemnat să spună clar cu cine va face majoritate și dacă va tăia din cheltuielile statului

Deputatul de Suceava Valentin Răducea, membru al grupului parlamentar Uniți Pentru România (UPR), solicită mai multă transparență din partea viitorului premier desemnat și a partidelor care vor forma noua majoritate guvernamentală.

Valentin Răducea a critică instabilitatea politică din ultimele luni și susține că, dincolo de numele premierului, românii trebuie să cunoască în mod clar măsurile pe care viitorul Guvern intenționează să le adopte. „Patru premieri în cinci luni. Trei au picat. Al patrulea se anunță azi”, a spus Răducea. El critică, totodată, variantele vehiculate pentru formarea noului Executiv. „Aceleași partide, aceleași discuții, aceleași scenarii. Tehnocrat cu miniștri politici sau rotație. Rotație la conducerea țării, ca la schimbul de tură, doar că nu îi întreabă nimeni pe români”, a transmis deputatul sucevean. El consideră că, oricare ar fi persoana nominalizată pentru funcția de premier, aceasta ar trebui să prezinte public, înaintea votului de învestitură, principalele direcții ale viitorului mandat.

„Eu propun o regulă simplă pentru orice premier nominalizat. Înainte de vot, să ne spună public trei lucruri: cu cine face majoritatea; dacă și ce taxe crește sau ce taxe scade; ce taie din cheltuielile statului”, a transmis Valentin Răducea.

Parlamentarul consideră că viitorul program de guvernare nu ar trebui să conțină promisiuni generale. „Fără «vom vedea». Fără «în funcție de context». Dacă programul e bun, nu are de ce să stea ascuns. Dacă e doar o înțelegere între partide, merităm să aflăm asta înainte de vot, nu după”, a mai spus deputatul de Suceava.

Valentin Răducea afirmă că, pentru el, mai important decât numele viitorului premier este impactul deciziilor Guvernului asupra cetățenilor. „Pe mine nu mă interesează neapărat cine ajunge pe fotoliul de premier. Mă interesează ce se schimbă pentru oamenii care plătesc”, a încheiat Răducea.