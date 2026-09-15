Deputatul Valentin Răducea solicită operaționalizarea cardului național de elev pentru acordarea facilităților de transport

Deputatul de Suceava Valentin Răducea, membru al grupului parlamentar Uniți Pentru România (UPR), a depus două interpelări la Ministerul Educației și la Ministerul Transporturilor prin care solicită operaționalizarea cardului național de elev și înlocuirea treptată a carnetului și a adeverințelor folosite pentru obținerea facilităților de transport. Valentin Răducea a precizat că acest card a fost introdus în vara anului 2023, prin Legea învățământului preuniversitar, este nominal și atestă calitatea de beneficiar al facilităților acordate elevilor. Răducea a explicat că legea prevede că elevii primesc acest card începând cu învățământul primar, trebuind să fie distribuit gratuit prin școli, la începutul fiecărui ciclu de învățământ.

„Suntem în toamna anului 2026, iar pentru obținerea biletelor și abonamentelor gratuite la tren sunt folosite în continuare carnetul sau legitimația de elev vizată și adeverința eliberată de școală. Chiar și pentru cumpărarea online, elevul are nevoie de un ID obținut după ce calitatea sa de elev este validată la casa de bilete, pe baza acestor documente. În transportul local, procedurile diferă de la un operator la altul și pot presupune prezentarea mai multor acte. Avem cardul în lege, dar nu și în buzunarele elevilor”, a arătat deputatul sucevean. El a spus că în interpelarea depusă la Ministerul Educației a solicitat să i se transmită câte carduri au fost emise, pe ani și județe, ce funcționalități sunt active, în ce stadiu se află metodologia și când va deveni sistemul funcțional. „Am solicitat informații despre standardele tehnice, verificarea statutului elevilor prin registrele naționale, protecția datelor, funcționarea sistemului în lipsa conexiunii la internet și procedurile de corectare a informațiilor greșite.

Am cerut, de asemenea, estimarea costurilor pentru următorii cinci ani și indicarea surselor concrete de finanțare”, a transmis Valentin Răducea. El a adăugat că în interpelarea trimisă Ministerului Transporturilor a cerut să i se transmită ce operatori feroviari, rutieri și de metrou verifică deja electronic statutul de elev, câte titluri de călătorie și câți beneficiari au fost înregistrați, ce echipamente au fost cumpărate și în ce măsură sunt folosite.

„Ministerul trebuie să spună și care va fi standardul comun pentru integrarea operatorilor, cine va certifica fiecare sistem, cât va costa adaptarea și din ce surse vor fi acoperite cheltuielile.

Am cerut o procedură clară și pentru situațiile în care sistemul nu funcționează sau furnizează date greșite, astfel încât niciun elev să nu piardă gratuitatea din cauza unei erori care nu îi aparține”, a afirmat deputatul de Suceava. Răducea precizează că soluția pe care o susține nu presupune inventarea unui alt card sau construirea unei baze de date paralele. „Cardul există deja în lege. Datele există deja în registrele educației. Lipsesc implementarea, termenele clare și asumarea răspunderii. În România, reforma începe prea des în Monitorul Oficial și se termină înainte să ajungă la oameni”, a declarat Valentin Răducea, el considerând că după trei ani, statul trebuie să spună direct când va ajunge cardul național de elev din lege în mâna elevilor.