Deputatul Valentin Răducea, după formarea noului Guvern: „Fumul alb a ieșit. Acum așteptăm și rezultatele pentru binele românilor”

Deputatul de Suceava Valentin Răducea, din partea grupului Uniți pentru România (UPR), a transmis un mesaj după formarea noului Guvern în care a solicitat măsuri ferme și rapide pentru salvarea țării. Valentin Răducea a criticat perioada lungă de negocieri politice și a atras atenția asupra problemelor economice cu care se confruntă România.

El a precizat că ultimele luni de zile au însemnat pentru români scandaluri și nominalizări eșuate, conflicte și împărțiri de funcții, „toate mai importante decât problemele reale ale cetățenilor”.

„Habemus Guvern!”, a transmis Valentin Răducea marți seara, precizând că în timp ce partidele din România s-au contrat public și au negociat funcții în spatele ușilor închise, situația economică din România s-a deteriorat vizibil.

El a amintit de creșterea prețurilor, intrarea în insolvență a peste 5.250 de firme, radierea a peste 57.000 de societăți și majorarea numărului de șomeri cu aproximativ 42.000 față de anul trecut.

„Marile partide s-au certat la televizor, și-au scos ochii în online și au negociat funcții în spatele ușilor închise. Ajunge”, a afirmat parlamentarul.

Valentin Răducea a punctat că noul Guvern trebuie să aducă schimbări concrete pentru bunăstarea românilor, precizând că „fumul alb a ieșit. Acum așteptăm și rezultatele pentru binele românilor”.