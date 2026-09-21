Politic

Deputatul Valentin Răducea critică noua formulă vehiculată pentru un viitor Guvern, care ar păstra o mare parte dintre miniștrii Cabinetului Bolojan

Deputatul de Suceava Valentin Răducea
Deputatul de Suceava Valentin Răducea

Deputatul de Suceava Valentin Răducea, membru al Grupului parlamentar Uniți Pentru România (UPR), a criticat formula vehiculată pentru viitorul Guvern și susține că noua structură ar păstra o mare parte dintre miniștrii Cabinetului Bolojan.

Valentin Răducea a caracterizat noua formulă drept un „Cabinet Bolojan 2”, argumentând că schimbarea premierului nu ar fi însoțită de o schimbare semnificativă a echipei guvernamentale. „Se schimbă premierul. Nu se schimbă echipa”, a afirmat Răducea, referindu-se la lista miniștrilor vehiculați pentru un eventual „Guvern Mureșan”. El a arătat că mai mulți dintre miniștrii actuali ar urma să își păstreze portofoliile, respectiv Alexandru Nazare la Ministerul Finanțelor, Oana Țoiu la Ministerul Afacerilor Externe, Diana Buzoianu la Ministerul Mediului și Irineu Darău la Ministerul Economiei.

„Singura schimbare serioasă discutată e la Interne, unde Predoiu ar putea fi înlocuit cu Abrudean sau Roman. Amândoi, tot din PNL. Deci, același partid, la același minister, doar cu altă semnătură. Am condus o afacere 20 de ani și știu o regulă simplă, care nu are nimic de-a face cu politica: dacă o echipă eșuează și o aduci înapoi neschimbată, sub un alt nume pe ușă, rezultatul nu se schimbă. Doar amâni recunoașterea eșecului”, a transmis deputatul sucevean.

El precizează că un Guvern refăcut în mare parte cu aceiași miniștri nu poate fi considerat unul cu adevărat nou. „Un guvern căzut, adus înapoi cu 80% din aceiași oameni, nu e un guvern nou. E același guvern, cu o etichetă nouă”, a completat Valentin Răducea. În final, parlamentarul sucevean a spus că România nu are nevoie de un guvern care doar schimbă poza de profil, ci de „un guvern care își asumă, de la zero, ce n-a mers și de ce”.

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