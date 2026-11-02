Deputatul Valentin Răducea critică noile taxe pentru coletele din afara Uniunii Europene: „Dispare o taxă, dar intră alta”

Deputatul de Suceava Valentin Răducea, membru al grupului parlamentar Uniți pentru România (UPR), critică introducerea unor noi taxe europene pentru coletele cu valoare de până la 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene. Parlamentarul susține că, deși taxa românească de 25 de lei este eliminată de la 1 noiembrie, cumpărătorii ar putea suporta în continuare costuri suplimentare, ca urmare a noilor taxe europene.

„Dispare o taxă, dar intră alta. Orice, numai să nu poți cumpăra ieftin de nicăieri. Noul guvern elimină de la 1 noiembrie taxa românească de 25 de lei pe coletele din afara UE. Ceream de luni de zile acest lucru, pentru că, din iulie 2026, ea se suprapunea cu taxa vamală europeană de 3 euro.

De ce a păstrat fostul guvern ambele taxe? Câți bani s-au încasat și cu ce efecte asupra cumpărătorilor, comercianților și firmelor de curierat? Actualul guvern trebuie să răspundă. Are acces la documente și date.

Dar ce să vezi? Când dispar cei 25 de lei, apare încă o taxă europeană: cea de procesare, de 2 euro, care se adaugă celei vamale”, a spus Valentin Răducea. El a dat și câteva exemple privind impactul noilor taxe pentru coletele cu valoare de până la 150 de euro. „Pentru coletele de până la 150 de euro, taxele cumulate înseamnă, de exemplu: cinci tricouri identice, o singură categorie vamală: 5 euro în total; un tricou și un ceas, două categorii: 10 euro și un tricou, un ceas și o pereche de pantofi, trei categorii: 15 euro”, a explicat deputatul sucevean.

Valentin Răducea a precizat că obligația de plată revine în principal platformelor și comercianților, însă există riscul ca aceste costuri să fie transferate către consumatori prin majorarea prețurilor produselor.

„Bruxellesul trebuie să explice de ce răspunsul la produsele ieftine din afara UE este încă o taxă. Susțin controalele și combaterea fraudei. Însă Europa trebuie să devină mai competitivă prin producție, investiții și mai puțină birocrație. Oamenii își calculează fiecare leu. Guvernul și Bruxellesul ar trebui să țină cont de asta. Libertatea de alegere trebuie respectată, nu taxată!”, a mai transmis deputatul sucevean.