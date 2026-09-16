Deputatul Valentin Răducea cere soluții concrete pentru crescătorii de animale, printre care acordarea de despăgubiri și un calendar pentru reluarea exporturilor

Deputatul de Suceava Valentin Răducea, membru al grupului parlamentar Uniți Pentru România, critică modul în care autoritățile au reacționat la protestele crescătorilor de animale de la București și cere Guvernului să prezinte soluții concrete pentru problemele cu care se confruntă fermierii.

Valentin Răducea a precizat, în contextul protestelor organizate la București de crescători de animale, că incidentele provocate de unii participanți nu trebuie să eclipseze problemele cu care se confruntă majoritatea fermierilor.

El a spus că nu susține violența, vandalismul sau agresarea forțelor de ordine și a jurnaliștilor și a subliniat că persoanele care au încălcat legea trebuie identificate și sancționate individual. Răducea consideră că autoritățile trebuie să răspundă problemelor de fond reclamate de fermieri.

„Refuz să accept ca incidentele provocate de unii să fie folosite pentru a acoperi problemele reale ale sutelor de crescători de animale care au venit la București pentru că au ajuns la capătul puterilor. Domnul Ilie Bolojan vorbește despre <instigatori>, <destabilizare> și <interese partinice>. Domnul Nicușor Dan condamnă <politicienii iresponsabili> care ar amplifica tensiunile. Înțelegem. Violența este inacceptabilă. Dar unde sunt soluțiile?”, a declarat deputatul sucevean.

Potrivit acestuia, una dintre principalele probleme semnalate de crescătorii de ovine și caprine este legată de restricțiile privind exporturile de animale vii către țări terțe. Răducea solicită explicații din partea Guvernului cu privire la măsurile luate pentru ridicarea acestor restricții și la sprijinul acordat fermierilor afectați.

Deputatul a ridicat și problema despăgubirilor pentru animalele sacrificate în urma focarelor de boală și a efectelor economice asupra fermelor, piețelor și veniturilor crescătorilor. „Cine răspunde pentru modul în care au fost gestionate focarele de boală, pentru animalele sacrificate, pentru piețele pierdute și pentru fermele împinse spre faliment? Când vor fi plătite integral și la timp despăgubirile? Ce sprijin primesc fermierii pentru pierderile provocate de restricțiile sanitar-veterinare? Ce calendar există pentru redeschiderea exporturilor?”, a întrebat Răducea. El atrage atenția că fermierii au ajuns la București pentru că nu mai pot vinde, nu-și mai pot acoperi cheltuielile și simt că statul îi abandonează. „A arăta problemele României nu înseamnă a destabiliza România. A le ignora, a le amâna și a-i discredita pe cei care protestează înseamnă să adâncești neîncrederea și tensiunea socială”, a transmis Răducea. În finalul mesajului, el a adresat un apel președintelui României și premierului interimar pentru a prezenta soluții, termene și responsabili pentru rezolvarea problemelor semnalate de crescătorii de animale.

„Marți au fost ciobanii. Pot să urmeze transportatorii, agricultorii, micii antreprenori sau alți români care muncesc și nu mai pot duce povara. Nu mai împărțiți țara între cei care conduc și cei despre care spuneți că <instigă>. Conduceți-o și apărați-i interesele la Bruxelles. Rezolvați problemele oamenilor înainte ca disperarea lor să devină o criză națională”, a încheiat Valentin Răducea.