Deputatul Valentin Răducea atrage atenția că România este în recesiune, „iar în spatele statisticilor sunt oameni reali”

Deputatul de Suceava Valentin Răducea, membru al Grupului Parlamentar UPR – Uniți Pentru România, atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă antreprenorii și angajații români, în contextul unei economii despre care spune că este în recesiune. Valentin Răducea susține că, în spatele cifrelor economice, se află oameni și familii care resimt direct efectele măsurilor fiscale și ale scăderii activității economice.

Valentin Răducea a relatat, într-o declarație publică, situația unor antreprenori care au ajuns să își reducă activitatea sau să ia în calcul închiderea firmelor. „Un prieten antreprenor a concediat 5 din 12 angajați în iulie. Nu pentru că a vrut. A trebuit. Un altul se gândește să închidă firma cu totul. Știu oameni care și-au construit firme ani de zile. Muncă, risc, sacrificii. Nopți fără somn. Credite luate. Angajați plătiți din propriul buzunar când nu mergea. Acum se uită la cifre și nu mai înțeleg ce se întâmplă. Și au dreptate să nu înțeleagă”, a declarat deputatul de Suceava.

Parlamentarul a făcut referire și la evoluția economiei naționale, susținând că România traversează o perioadă dificilă, marcată de scăderea produsului intern brut, concedieri și presiuni asupra mediului de afaceri. „România e oficial în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut cu 1,9% în ultimul trimestru din 2025 și cu 0,4% în al doilea trimestru din 2026. Microîntreprinderile sunt pe cale de dispariție. Concedierile se înmulțesc. FMI estimează că șomajul urcă la 6%. Economiștii spun că orice creștere de taxe poate prăbuși și mai mult economia. Iar în spatele acestor statistici sunt oameni reali, cu familii și ipoteci”, spune Răducea. El a criticat, totodată, lipsa unui acord politic în privința unei legi despre care afirmă că este necesară pentru accesarea unor fonduri de 770 de milioane de euro din PNRR. Deputatul consideră că neadoptarea la timp a actului normativ poate avea consecințe importante pentru România. „Știți ce înseamnă 770 de milioane de euro? Spitale. Drumuri. Școli. Locuri de muncă pentru tineri care azi se gândesc să plece din țară. Termenul expiră în 5 zile. Și ei tot nu se înțeleg”, a declarat parlamentarul sucevean. În final, Valentin Răducea a criticat actuala clasă politică, pe care o acuză că este mai preocupată de funcții și putere decât de problemele economice ale țării. „Asta e România în august 2026: în recesiune, fără guvern stabil, cu taxe crescute și cu o clasă politică care se ceartă pe funcții și putere”, a încheiat deputatul de Suceava.