Deputatul USR de Suceava, Emanuel Ungureanu, a lansat un apel public către procurorii din județul Suceava și către Procurorul General al României, în cazul accidentului mortal din comuna Stroiești, în care și-a pierdut viața un tânăr în vârstă de 17 ani, Lucian Boca. Emanuel Ungureanu a criticat decizia autorităților judiciare de a-l lăsa în libertate pe șoferul implicat în tragedie și își exprimă solidaritatea cu familia victimei. „Ucigaș în libertate, o mamă distrusă, sute de femei din Stroiești în stradă, o justiție moartă! Dreptate pentru Lucian Boca!”, a transmis Ungureanu.

Deputatul USR de Suceava a amintit că pe 8 noiembrie, un tânăr, fiul unui consilier local din comuna Stroiești, a fi lovit intenționat, din spate, motocicleta pe care se afla Lucian Boca, „acceptând faptul că l-ar putea ucide”. „Asta scrie în referatul procurorilor. Bestia care a comis crima e în libertate, comunitatea din Stroiești este șocată de decizia procurorilor, care l-au lăsat liber pe criminal și oamenii au ieșit să protesteze, de frică, dezgust și furie că nu-și pot apăra copiii de niște beizadele care le omoară odraslele, pe stradă. Am vorbit cu rudele copilului omorât, oamenii cer dreptate cu disperare! Solicit public procurorilor de pe lângă Parchetul Tribunalului Suceava să aplice legea, pentru ca oamenii disperați din Stroiești să nu aplice <legea junglei> sau mai rău, legea talionului, <ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, viață pentru viață>”, a spus Emanuel Ungureanu. El a făcut și un apel public către Procurorul General al României: „Treziți-vă, lumea e disperată de nivelul de corupție și delăsare din justiție!”.

În final, deputatul sucevean a spus că este pe deplin solidar cu Eugenia și Traian Boca, familia lui Lucian, „un copil de 17 ani ucis mișelește de o beizadea fără scrupule, le transmit sprijinul meu în lupta lor pentru dreptate!”. „Voi reveni cu detalii despre această crimă și pasivitatea odioasă a autorităților statului din Suceava!”, a încheiat Ungureanu.